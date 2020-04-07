Даже во время карантина вильнюсцы гуляют по центру города

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В Литве действует карантин, значит жители должны воздерживаться от выхода в город. А как обстоят дела на самом деле? Во вторник вечер был очень теплый, поэтому на улицах было немало людей.
Фотографы портала Delfi зафиксировали, что немало жителей нарушили правила карантина. На фото видно, что больше всего людей на улицах занимаются спортом – это бегуны, велосипедисты, люди на роликах. Есть и романтично настроенные парочки. Правда, люди стараются не кучковаться.
Фотографы Delfi делятся заснятыми кадрами.
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