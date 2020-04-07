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В Литве действует карантин, значит жители должны воздерживаться от выхода в город. А как обстоят дела на самом деле? Во вторник вечер был очень теплый, поэтому на улицах было немало людей.
Даже во время карантина вильнюсцы гуляют по центру города
© DELFI / Josvydas Elinskas

Фотографы портала Delfi зафиксировали, что немало жителей нарушили правила карантина. На фото видно, что больше всего людей на улицах занимаются спортом – это бегуны, велосипедисты, люди на роликах. Есть и романтично настроенные парочки. Правда, люди стараются не кучковаться.

Фотографы Delfi делятся заснятыми кадрами.

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