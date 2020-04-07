Даже во время карантина вильнюсцы гуляют по центру города

Скопировать ссылку Даже во время карантина вильнюсцы гуляют по центру города

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В Литве действует карантин, значит жители должны воздерживаться от выхода в город. А как обстоят дела на самом деле? Во вторник вечер был очень теплый, поэтому на улицах было немало людей.