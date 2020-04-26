Даже в лесу не скроешься от людей: литовцы забыли о карантине и массово потянулись на природу

Хотя условия карантина не запрещают жителям Литвы посещать природу или гулять, эксперты продолжают напоминать о том, что угроза коронавируса никуда не исчезла, и зараженные люди гуляют среди нас.
Во время карантина люди, посещающие парки и другие открытые общественные места, должны находиться в группах не более 2 человек, за исключением близких родственников, усыновителей и опекунов, поддерживать безопасное расстояние (более 2 метров и социальные контакты длительностью менее 15 минут), избегать прямого физического контакта, соблюдать требования личной гигиены; в торговые центры может ходить только один член семьи.
Защитные средства (маски для лица, респираторы или другие средства), закрывающие нос и рот, следует носить в общественных местах, за исключением случаев приема пищи и питья в общественных местах.
Несоблюдение этих требований и первое нарушение установленного порядка может привести к наложению половины минимального штрафа, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях. Если человек наказывается повторно в течение года, он может быть оштрафован на 1000 евро.
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