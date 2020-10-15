"Мы не можем исключить те возможности, которые у нас есть, все реально. Но сначала надо успокоится, ситуация на самом деле не самая хорошая, но и не настолько плохая, как во многих других муниципалитетах Литвы", – сказал он.

Подярскис заметил, что ситуация сейчас находится под контролем.

"Мы ответственно управляем ситуацией, стараемся принимать точные и взвешенные решения. Что это значит? На этой неделе мы инициируем диалог с ресторанами, барами, ночными клубами, спортивными учреждениями, ассоциациями внеклассной деятельности. Они немного напуганы. (…) Мы должны с умом управлять ситуацией", – сказал он.

Подярскис рассказал журналистам, что в Вильнюсе увеличат масштабы тестирования.

"Будет несколько средств воздействия: увеличим масштабы тестирования до 1000 человек в день. Это может быть и превенция, будем приглашать людей некоторых групп, которые больше контактируют с жителями: и спортивные тренеры, и работники в сфере обслуживания клиентов. Но главное, о чем надо помнить, мы еще не сжились с новым порядком", – сказал он.

Подярскис призвал забыть о политике перед вторым туром выборов и принимать ответственные решения.

"Здоровье людей, ограничение свободы, закрытие разного рода занятий не могут служить политическим целям", – сказал он.

Политик заметил, что надо призывать людей активнее соблюдать рекомендации.

"Путем диалога и взаимопонимания, использования тех мер, без которых сектору грозит закрытие", – сказал Подярскис.

По его словам, на следующей неделе представят исчерпывающий план действий, а на этой - предложены рекомендации.