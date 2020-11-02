Даже коронавирус не заставил дзукийцев изменить традиции: собрались у костра и в карантин

Перед длинными выходными в Варенском районе коронавирус установили у 20 жителей Варены.

"Приближаются длинные выходные – берегите себя, не надо ехать в города, где высок уровень заболеваемости", – предупредил 30 октября мэр Варенского района Альгис Кашета, но не сказал, что нельзя ехать на кладбища.

Община деревни Маргёнис не отказалась от ежегодных бдений. За год им не удалось собрать старые кресты для разжигания костра, поэтому использовали дрова, их припасли на кладбище на 8 дней.

Собравшиеся пришли в масках и не снимали их даже во время пения псалмов.

"У нас закрытая община, мы мало с кем общаемся, поэтому не боимся заразить друг друга, но сегодня съехалось немало гостей, поэтому лучше беречь себя", - объяснила пожилая женщина.

В Дзукии эта традиция восьмидневных бдений и молитв на кладбище сохранилась, несмотря на войны и смену властей, ее называют "задушной". Сейчас в деревне живут около 50 человек, поэтому старожилы говорят, что скоро некому будет перенять эту традицию и никто не будет помнить, кто и где похоронен.

В Маргёнисе похоронены двое известных людей - летописец Вацловас Балявичюс и поэт, основатель театра гумна Юозас Гайдис. В Маргёнисском театре гумна и сейчас ставят спектакли, выступает этнографический ансамбль, проводят вечера.