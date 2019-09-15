Идея циркулярной экономики в Европе распространяет Reloop Platform, объединяющая бизнес-, политические и неправительственные организации. Глава Reloop Platform Кларисса Моравски поделилась с порталом DELFI своими мыслями о пока самом эффективном примере переработки вторсырья. Правда, Литву она выделила как один из самых успешных примеров в мире.

– Все чаще в публичном дискурсе говорят о циркулярной экономике. Кто, по вашему мнению, больше всего в ответе за то, чтобы в основе экономики страны появились принципы этой экономики: власть, бизнес или жители?

– Я думаю, если ответить коротко – все. Я вижу в циркулярной экономике двух основных деятелей, которые больше всего в ответе за то, чтобы государства ушли от линейной экономики к циркулярной. Представьте линию или круг: в обеих моделях есть деятели, создающие цепь. Это производители материалов, продуктов, брендов, продавцы, потребители.

Если речь идет о линейной модели, то там сотрудничество происходит между находящимися рядом деятелями. Например, производители упаковок общаются с производителями товаров и на этом все заканчивается. Производитель товара продает его торговым центрам, а у производителя упаковок нет необходимости общаться с торговыми центрами.

Чтобы превратить эту экономику в циркулярную, общаться должны все субъекты. Например, если говорить об упаковках PET, то все участники должны знать, куда пойдут использованные упаковки, каковы требования к производству упаковок, как проводится их сбор и что потом с ними происходит. Только когда все это гарантировано, круг замыкается.

Значит мы должны гарантировать доступность информации всем участникам циркулярной экономики. Потом назначается деятель, ответственный за процесс. Обычно эта ответственность ложится на владельцев бренда. Уже доказано, что самая влиятельная цепь такой экономики - это владельцы бренда. Они могут отчасти диктовать условия торговцам, производителям, распространителям. Они принимают решения, как продукт будет запакован, где его будут продавать, а вместе может позаботиться о сборе использованных упаковок.

Второе, большая ответственность лежит на политиках. Какова их ответственность? Они должны гарантировать, чтобы принципы циркулярной экономики начали работать в стране. Именно власти и есть та причина, по которой в сфере циркулярной экономики у нас есть примеры плохой практики.

Однако можно порадоваться, что у нас уже есть три директивы ЕС, связанные с циркулярной экономикой, последняя из них направлена на запрет одноразового пластика. Когда директивы ЕС утверждены, страны-члены должны принять новые законы или изменить существующие, чтобы национальные законы отвечали законам ЕС. В результате ответственность за переработку упаковок будет перенесена на плечи владельцев брендов и производителей. Также государства должны позаботиться, чтобы в стране действовали ведомства, наблюдающие за ситуацией, оценивающие ситуацию и занимающиеся сбором данных о выполнении законов.

– Почему надо, чтобы на страны оказывал влияние ЕС, только тогда они начинают думать о циркулярной модели экономики? Почему сами страны этого не делают?

– Политический мир каждой страны ЕС разный. ESУ нас есть, к примеру, Германия и Франция, которые, я бы сказала, амбициозны в вопросе национального права, независимо от того, что приходит из Брюсселя. Но есть и другие примеры: в некоторых частях Восточной Европы прогресса не видно. Поэтому и надо, чтобы ЕС устанавливал такие требования, например, собирать и перерабатывать 90% пластиковой тары.

Я думаю, то, что сейчас принято в ЕС в вопросах циркулярной экономики, заставит страны решать этот вопрос. Ближайшие два года в этих странах будут очень интересными.

– Если говорить о системе депозита за тару, почему, по вашему мнению, не во всех странах ЕС действует такая система? Например, даже в Балтии Латвия только собирается внедрить такую систему.

– Во-первых, причины тут точно такие же, как и в других регионах мира. Основная причина – частный бизнес, который против системы депозита. Обычно против такой системы выступают торговцы, поскольку они должны на своей территории установить автоматы по приему тары и принимать тару. Кроме того, производители продуктов и владельцы брендов в ЕС платят небольшую часть, связанную с утилизацией отходов, поэтому дешевле платить налог на загрязнение, чем внедрять систему депозита. Кроме того, есть недовольство и со стороны центров сортировки вторсырья, где упаковки составляют часть мусора, а этот бизнес также не хочет лишиться какой-то части доходов.

Итак, я упомянула трех участников рынка, которые исторически работают вместе, чтобы бороться против системы депозита. Это все еще происходит в Европе, поэтому системы депозита нет во Франции, Великобритании, Италии, Испании и Латвии.

Однако ситуация вскоре изменится, поскольку ЕС обязала страны-члены собирать 90% пластиковых упаковок для напитков. Уже сейчас производители напитков начали говорить, что без системы депозита они этой цели не добьются. Давление ощущают и торговцы. И даже занимающиеся переработкой вторсырья компании отмечают, что если будут работать вместе с властью и системой депозита, то все можно интегрировать в систему бытовой сортировки отходов. К сортировке отходов и системе депозита не стоит относится, как к разным вещам. Эти действия дополняют друг друга.

Я вижу, что стена сопротивления дает трещины, отдельные частные компании заявляют, что они за систему депозита. Ситуацию меняет и отношение общества. Сейчас все понимают, какой вред приносят пластиковые бутылки на пляжах.

Давление со стороны общества также оказало влияние на политиков и власти. И это, я думаю, основная причина, по которой в последние несколько лет поезд тронулся. Я работаю над этим вопросом 25 лет и могу сказать, что за последний год, я видела, больше изменений во взглядах компаний, которые выступали против системы депозита, чем за все годы моей карьеры на этом поприще.

– Пока вы упоминали как решение только о системе депозита. Это единственное и самое лучше решение в данном случае?

– Пока, насколько нам удалось собрать доказательства, нет ни одной страны в мире, которой удалось бы собрать хотя бы похожее количество качественного сырья для переработки при помощи другой системы. Итак, пока система депозита - самый эффективный способ.

Да, можно найти страны, которые могут похвастаться большим показателем сбора вторсырья, но, когда интересуешься данными, выясняется, что столько собирают, но не перерабатывают.

– Недавно в мире в СМИ писали, что Китай, страны Юго-Восточной Азии отказываются принимать пластиковые отходы из США и Европы, поскольку, оказывается, богатые страны просто продают отходы развивающимся странам. Неужели система депозита не касается только сбора?

– Система депозита разработана так, что собранные упаковки чистые, поэтому незачем их посылать в Китай. На местных рынках достаточно игроков, которые нуждаются в таком сырье. Система депозита касается не только сбора, но и качества. Качество позволяет нам гарантировать независимость от внешних рынков и инвестировать в местные центры переработки.

Итак качество - причина, по которой часть производителей напитков выступают за систему депозита. Так они могут контролировать качество материалов и выбирать местных производителей.

– В сфере экологии и охраны окружающей среды Европу часто приводят в пример. Как вы считает, внедрит ли остальной мир систему депозита?

– Я верю, что да. Я сама из Канады и я рада, узнав, что эта страна пойдет по пути Европы и запретит одноразовые изделия из пластика.

Я думаю, что власти стран Юго-Восточной Азии ощутят сильное давление со стороны производителей напитков, которые уже сейчас понимают, какой ущерб природе приносят пластиковые отходы в океанах.

Система депозита – довольно простая. Это финансовый стимул не выбрасывать мусор лишь бы где. Такую систему можно ввести для пальчиковых аккумуляторов и рыболовных сетей. Сейчас если рыбак извлекает из моря порванные сети, то в порту его просят заплатить за них, как за мусор, а это значит, что у рыбаков нет стимула вытаскивать такие отходы из воды. Если бы ввели систему депозита на сети, то рыбаки не только не бросали бы свои сети, но и вытаскивали бы порванные чужие.

– В Литве система депозита введена сравнительно недавно. Как вы оцениваете результаты ее действия?

– Сейчас Литва - один из лучших примеров эффективности системы депозита. Во-первых, вам повезло, поскольку вы могли перенять хорошую практику других стран. Кроме того, сеть автоматов для сбора тары удобна для пользователей. Кроме того, я думаю, успех кроется и в прозрачности.

Могу сказать, что Литву и Норвегию посещает больше всего международных делегаций, которые хотят понять, как действует система депозита.