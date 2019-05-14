13 мая завершили подсчет голосов в первом туре президентских выборов в Литве: Ингриду Шимоните, которая занимает первое место, и Гитанаса Науседу, который находится на втором месте, разделяют 3935 голосов. Такой результат получился после подсчета голосов избирателей, голосовавших за границей.
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

По данным Главизбиркома, за кандидата консерваторов Шимоните проголосовали 31,21% избирателей, а за независимого кандидата Гитанаса Науседу – 30,93%. За премьер-министра Саулюса Сквернялиса проголосовали 19,67%, за Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса – 4,79%, за Арвидаса Юозайтиса – 4,69%.

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За европарламентария Вальдемара Томашевского - 3,98%, за депутата Миндаугаса Пуйдокаса – 2,58%, за депутата Наглиса Путейкиса – 0,79%, за европарламентария Валентинаса Мазурониса – 0,65%.

Всего в посольствах голосовали 41 767 избирателей. Результат выборов может незначительно измениться за счет голосовавших за границей по почте.

Второй тур президентских выборов в Литве состоится 26 мая.

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