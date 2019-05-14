По данным Главизбиркома, за кандидата консерваторов Шимоните проголосовали 31,21% избирателей, а за независимого кандидата Гитанаса Науседу – 30,93%. За премьер-министра Саулюса Сквернялиса проголосовали 19,67%, за Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса – 4,79%, за Арвидаса Юозайтиса – 4,69%.
За европарламентария Вальдемара Томашевского - 3,98%, за депутата Миндаугаса Пуйдокаса – 2,58%, за депутата Наглиса Путейкиса – 0,79%, за европарламентария Валентинаса Мазурониса – 0,65%.
Всего в посольствах голосовали 41 767 избирателей. Результат выборов может незначительно измениться за счет голосовавших за границей по почте.
Второй тур президентских выборов в Литве состоится 26 мая.
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