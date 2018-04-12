В исследовании указано, что долг в 500 евро может увеличиться до 3742 евро – из-за процентов, пени, судебных издержек, длительного срока давности и других субъективных причин.

"Мы исследовали судебную практику и сами пришли в ужас от результата", – сказала Каралене. По ее словам, если снизить срок давности иска до нескольких лет, то сумма долга сразу же значительно снизится.

Также стоит подумать об отказе от избыточной подготовки, рассылки процессуальных документов и пересмотра применения НДС в отношении деятельности приставов, поскольку это позволило бы снизить расходы по взысканию долгов на 30%.

Профессор Витаутас Некрошюс сказал, что не приставы виноваты в том, что люди не платят штрафы в результате чего появляются долги. Он напомнил, что до реформы приставов в 2003 году жители Литвы вообще считали, что штрафы платить не надо.

"Все проблемы наилучшим образом иллюстрирует "проблема зайцев". В 2003 г. без талончиков ездили все, кому не лень, поскольку штрафы как-то списывали. Но после 2003 г. все поняли, что все изменилось, люди старались как можно скорее оплачивать штрафы. Разве это плохо? Разве мы хотим жить в такое время, когда человек, получив штраф, знает, что ничего не будет?", - сказал Некрошюс.

Юристы и приставы утверждают, что последние предложения политиков, связанные со взысканием долгов, не дадут желаемого эффекта.

"Есть люди, которые живут в центре Вильнюса. IЕсли у человека есть единственное жилье рядом с парламентом, то он продаст квартиру, отдаст долг и купит другую в другом районе Вильнюса, плюс у него еще останутся деньги. Но если в регионе квартиру будут продавать только тогда, когда долг достигнет 10 000 евро, то за оставшиеся деньги человек ничего не купит, поскольку это столько, сколько стоит его жилье. Тогда человек окажется на содержании у государства", – сказал Некрошюс.

Каралене сказала, что на самом деле доходы приставов не так велики, как говорят в обществе.

"Хочу сказать, что наши расценки не меняются с 2003 г. Плата за час - 20 евро, это столько же, сколько получает госслужащий, который самостоятельно принимает решения", – напомнила Каралене. Она заметила, что расценки приставов обсуждают давно, но было доказано, что они обоснованы.

По статистике, средняя плата за администрирование одного из 1,8 млн. дел составляет 7,2 евро.