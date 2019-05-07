С редакцией DELFI связался водитель Андрюс (имя изменено по просьбе водителя). Он рассказал, что недавно сдавал специальный экзамен для дальнобойщиков (ADR). Перед экзаменом водители посещают курсы. По словам Андрюса, на курсы ходят и люди, которые потом работают переводчиками при водителях из третьих стран, сдающих этот экзамен.

"По закону, переводчиком не может быть человек, который сдал этот экзамен. Но переводчики ходят на курсы, а экзамены не сдают, поэтому могут переводить. Я сам ходил на курсы и видел, что со мной их посещали переводчики. Один увидел, что за установленное время не сможет ответить на 125 вопросов за 5 человек, тогда на несколько дней привел на курсы филиппинцев, чтобы и они подучились. Не знаю, как они сдавали экзамен, знаю, что собирались его сдавать в Вильнюсе.

Я сам сдавал экзамен в Каунасе, там принимает экзамен такая строгая женщина, у нее все под контролем. Может, потому сдают в Вильнюсе, что там не смотрят, что и как", – рассказал Андрюс.

Как сказал Андрюс, в некоторых компаниях есть управляющие, которые ходили на эти курсы а потом в качестве переводчиков идут сдавать их с водителями-иностранцами. Однако на экзамене они не переводят, а просто говорят правильный ответ.

"До этого переводчиком была какая-то женщина. Она курс знала наизусть и за два часа успевала и 5 водителям назвать правильные ответы. Сейчас учился новый переводчик.

Согласно закону, они могут пользоваться услугами переводчика. А кто там смотрит, что делает переводчик - переводит или называет ответы.

Там есть вопрос и три варианта ответа. Все ответы похожи, трудно выбрать правильный, там все очень запутанно. Литовцу сложно выбрать вариант. Многие не сдают", – сказал DELFI водитель.

По его словам, несмотря на то, что в помещении стоят видеокамеры, никто не фиксирует, что переводчик говорит водителю.

В месяц экзамен ADR сдают 200–220 водителей. Администрация Службы безопасности транспортного движения Литвы подтвердила, что сейчас экзамен можно сдать только на литовском языке, поэтому иностранцы сдают его с переводчиками.

"Информация о том, что экзамены за водителей из третьих стран сдает переводчик - необоснованная, в помещении установлены видеокамеры, работники наблюдают за иностранцами, которые приходят на экзамен с переводчиками, переводчик сидит в стороне от сдающего экзамен.

Контроль строгий – в этом году установили два случая в Шяуляй и Клайпеде, когда сдающие экзамен ADR пытались пользоваться видеокамерами и средствами связи. Таким нечестным водителям не разрешают сдавать экзамен", – сказал представитель администрации Службы безопасности транспортного движения Литвы Ирмантас Кузас.

Кроме того, он заметил, что в вильнюсском отделении экзамен ADR не сдавал ни один филиппинец.

Однако ясно одно - возможно всякое, поэтому планируют, чтобы водители могли сдавать экзамен без переводчика.

"Билеты планируют перевести на другие языки, чтобы исключить участие переводчика", – сказал Кузас, заметив, что не поступало жалоб в связи с тем, что за водителей-иностранцев этот экзамен сдают переводчики.

Председатель профсоюза водителей Йовита Янчаускене сказала DELFI, что эта проблема известна всем. По ее словам, она об этом слышала от многих водителей. Предполагают, что так делают для того, чтобы водители из третьих стран скорее получили необходимые документы.

Президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Эрландас Микенас сказал DELFI, что ничего подобного не слышал и подобные жалобы не поступали. Однако, по его словам, это на самом деле очень сложный экзамен, поэтому неоднократно просили сделать его легче.