Да процветает единство: тысячи людей исполнили Национальную песнь

Праздник песни в этом году посвящен 100-летию Литвы. 6 июля, в последний день праздника, в парке Вингис все участники праздника и зрители вместе исполнили "Национальную песнь". Всего в парке Вингис гимн пели 12 000 человек. Исполняли гимн и жители других городов Литвы. В 21 ч. по Литовскому времени "Национальную песнь" исполняли литовцы в разных городах Литвы и других стран.
Гимн в парке Вингис:
У Белого моста:
В Каунасе:
В Шяуляй:
В Паланге:
В Клайпеде:
В Ниде:
В Осло (Норвегия):
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