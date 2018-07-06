Да процветает единство: тысячи людей исполнили Национальную песнь

Праздник песни в этом году посвящен 100-летию Литвы. 6 июля, в последний день праздника, в парке Вингис все участники праздника и зрители вместе исполнили "Национальную песнь". Всего в парке Вингис гимн пели 12 000 человек. Исполняли гимн и жители других городов Литвы. В 21 ч. по Литовскому времени "Национальную песнь" исполняли литовцы в разных городах Литвы и других стран.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Гимн в парке Вингис:

У Белого моста:

В Каунасе:

В Шяуляй:

В Паланге:

В Клайпеде:

В Ниде:

В Осло (Норвегия):

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