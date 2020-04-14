Цветущий вильнюсский парк сакур еще никогда не был таким пустым

На них – во всей красе цветущие сакуры. Деревья буквально усыпаны розовыми цветами. Правда, в этом году сакуры выглядят необычно - среди них не видно людей.
Как бы там ни было, немного людей можно увидеть у металлического заграждения. Люди останавливаются посмотреть на цветущие деревья.
Некоторые из них делают селфи или просят прохожих сфотографировать их на фоне деревьев. Но лучше всего сейчас специально не ехать к сакурам, чтобы скорее одолеть коронавирус. Портал Delfi предлагает полюбоваться фотографиями цветущих деревьев.
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