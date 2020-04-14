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В праздничные выходные в вильнюсский парк сакур на берегу реки Нерис приезжало множество горожан. Люди хотели полюбоваться цветущими вишнями. По этой причине Вильнюсский муниципалитет закрыл доступ к цветущим деревьям. Поскольку сейчас в Литве карантин, предлагаем оставаться дома и полюбоваться фотографиями фотографа Delfi.
Цветущий вильнюсский парк сакур еще никогда не был таким пустым
© DELFI / Domantas Pipas

На них – во всей красе цветущие сакуры. Деревья буквально усыпаны розовыми цветами. Правда, в этом году сакуры выглядят необычно - среди них не видно людей.

Как бы там ни было, немного людей можно увидеть у металлического заграждения. Люди останавливаются посмотреть на цветущие деревья.

Некоторые из них делают селфи или просят прохожих сфотографировать их на фоне деревьев. Но лучше всего сейчас специально не ехать к сакурам, чтобы скорее одолеть коронавирус. Портал Delfi предлагает полюбоваться фотографиями цветущих деревьев.

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