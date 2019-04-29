Цветущие сакуры в Ботаническом саду особенно красивы при вечернем освещении

Сакурами жители Вильнюса и гости столицы могут любоваться не только в центре города, но и в Ботаническом саду, в парке Вингис. Кроме того, здесь цветущие сакуры красиво освещают, поэтому можно увидеть удивительный танец красиво освещенных цветов.