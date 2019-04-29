В Ботаническом саду начался проект Yozakura. Цель проекта - освещение цветущих сакур в темное время суток.
Yozakura ("ночная сакура") – это старая японская традиция наблюдения за цветущими деревьями ночью. Цветы сакур - символ весны, обновления, сменяющегося цикла жизни. Представители Ботанического сада приглашают жителей посетить сад в это время и увидеть хрупкость красоты, ощутить чувство радости и восхищения.
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Цветущие сакуры в Ботаническом саду особенно красивы при вечернем освещении
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