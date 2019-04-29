Цветущие сакуры в Ботаническом саду особенно красивы при вечернем освещении

Сакурами жители Вильнюса и гости столицы могут любоваться не только в центре города, но и в Ботаническом саду, в парке Вингис. Кроме того, здесь цветущие сакуры красиво освещают, поэтому можно увидеть удивительный танец красиво освещенных цветов.
© DELFI / Domantas Pipas

В Ботаническом саду начался проект Yozakura. Цель проекта - освещение цветущих сакур в темное время суток.

Yozakura ("ночная сакура") – это старая японская традиция наблюдения за цветущими деревьями ночью. Цветы сакур - символ весны, обновления, сменяющегося цикла жизни. Представители Ботанического сада приглашают жителей посетить сад в это время и увидеть хрупкость красоты, ощутить чувство радости и восхищения.

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