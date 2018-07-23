Судья Вильнюсского окружного суда Айва Сурвилене, которая участвует в деле 13 января как запасная судья, удивлена действиями России.

"Я никогда и не планировала ехать в Россию, совершенно не актуально, не планирую в ту сторону никогда ездить. Для меня пока никаких неудобств не создается. Мы сознательные люди, и понимаем, что даже ехать в ту сторону не рекомендуется, никаких планов даже нет", - сказала А. Сурвилене в понедельник BNS.

Российская правоохрана в понедельник сообщила, что завела уголовные дела на литовских судей и прокуроров, рассматривающих дело 13 января.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Генеральной Прокуратуры и суда Литовской Республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)», - сказала в понедельник новостному агентству "Интерфакс" представительница СКР Светлана Петренко.

На вопрос, что было бы, если бы литовские должностные лица поехали в зарубежное государство и там их задержали бы по просьбе России, А. Сурвилене ответила, что с трудом представляет себе, что таким образом можно было бы осуществлять уголовное преследование литовских должностных лиц.

"Ни в одном демократическом государстве нет в кодексе такой статьи. Нигде не предусмотрена ответственность для судьи за то, что он рассматривает какое-то дело, даже в случае задержания другая страна не может выдать. Я еще не слышала о такой стране, чтобы судью преследовали за рассмотрение дела, даже не за приговор. Это уже перебор. Судьи тогда брали бы самоотвод, если бы знали, что могут подвергнуться преследованиям. Может, другая страна и могла бы ненадолго задержать, но не могла бы выдать России - должна быть двойная наказуемость, соответствие должно быть", - сказала BNS А. Сурвилене.

Обычно в случаях, когда зарубежное государство задерживает лицо, о выдаче которого просит другое государство, просящее государство указывает, по какой статье Уголовного кодекса (УК) просят выдать задержанного. Выдающая страна оценивает, предусмотрена ли в ее УК ответственность за вменяемое задержанному преступление, какое наказание грозит и т. д.

Поддерживающий государственное обвинение в двух делах 13 января прокурор Генпрокуратуры Гинтаутас Пашкявичюс сказал BNS, что тоже не намерен ехать в Россию.

"Таких планов не было, но нам и так ясно, что не нужно ехать в Россию. Нет никакой необходимости туда ехать", - сказал BNS Г. Пашкявичюс.

Он сказал, что действия России в отношении литовских должностных лиц его не удивили. Он напомнил, что Россия возбуждала дела в отношении призывников, которые уклонялись от службы в советской армии.

В деле 13 января более 60 человек обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, большинство из них привлечено к суду заочно.

Генпрокуратура Литвы предлагает наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.

Вильнюсский окружной суд продолжит рассмотрение дела осенью, продолжатся выступления адвокатов обвиняемых.

При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.