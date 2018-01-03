"Умысла в действиях Р. Ванагайте не установлено. Поторопился человек и так получилось", - сказал BNS принявший определение судья Владиславас Лянчикас.
Он считает, что писательница сделала ошибку, недооценив весь материал и методы работы НКВД. По словам судьи, высказывания Р. Ванагайте не настолько опасны, чтобы решать вопрос о ее уголовной ответственности. Судья принял во внимание то, что писательница принесла публичные извинения за свои высказывания.
Генпрокуратура Литвы 10 ноября объявила, что высказывания Р. Ванагайте о командире литовских партизан А. Раманаускасе-Ванагасе не могут быть признаны преступлением, так как нет данных о том, что она намеренно распространяла лживые измышления с целью подорвать уважение людей.
Правоохрана отказалась начать досудебное расследование о клевете на партизана и оскорблении памяти умершего человека. Прокуратуру просили дать оценку лживым утверждениям о том, что он не подвергался пыткам и сотрудничал с КГБ.
По мнению прокуратуры, высказывания Р. Ванагайте следует оценивать в этических и моральных аспектах. Решение прокуратуры обжаловало Движение борьбы за свободу Литвы.
Р. Ванагайте в начале ноября признала, что распространяла ложные утверждения о командире партизан А. Раманаускасе-Ванагасе и публично принесла извинения за свои "поспешные и высокомерные" комментарии.
Командир боровшихся с советской оккупацией партизан А. Раманаускас-Ванагас был задержан в 1956 году, подвергнут зверским пыткам сотрудниками советской безопасности, а в 1957 был казнен. В независимой Литве он был посмертно удостоен высоких государственных наград.
Р. Ванагайте в интервью литовским и зарубежным СМИ сказала, что А. Раманаускас - Ванагас "никакой не герой", не подвергался пыткам и мог сотрудничать с КГБ. Она ссылалась на документы КГБ.
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