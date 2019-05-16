В четверг Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что парламент нарушил основной закон страны, когда создал комиссию по расследованию деятельности национального вещателя LRT.
Konstitucinis teismas
© DELFI / Domantas Pipas

По информации КС, решение создать следственную комиссию противоречило статье Конституции, защищающей свободу слова.

В начале 2018 года в Cейме была сформирована комиссия по расследованию финансовой и хозяйственной деятельности LRT, которая констатировала, что вскрыла нарушения публичных закупок, совершенные в период прежнего руководства общественного транслятора.

Одновременно она представила рекомендации по изменению модели управления LRT – было предложено учредить новое правление LRT, корректировать порядок назначения членов совета, сократить срок полномочий членов совета с шести до пяти лет и прочее.

В декабре прошлого года Сейм не утвердил эти выводы комиссии. Оппозиция заявила, что правящие стремятся политизировать национального транслятора и получить контроль над ним.

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