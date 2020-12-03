COVID-19 уносит все больше жизней: за сутки скончались два человека, которые не входили в группы риска

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что младший из скончавшихся за последние сутки входил в группу 40–49 лет. Двое других входили в группы 40–49 и 50–59 лет. Пугает то, что двое скончавшихся не входили в группы риска ни по возрасту, ни по наличию каких-то хронических заболеваний.
"Если говорить об этих троих скончавшихся, то у одного из них были сопутствующие заболевания, которые способствовали летальному исходу, а у двух других ничего подобного не было", – сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене. Однако, возможно, какие-то болезни просто не были выявлены.
"Мы всегда делаем выводы, исходя из имеющихся данных, их предоставляют врачи. Если кто-то болел определенным заболеванием, которое у него не было диагностировано, записей о нем нет, мы об этом и не знаем", – сказала Петравичене.
В среду сообщалось о том, что от коронавируса скончался еще более молодой человек, у которого не было других заболеваний. Издание Šiaulių kraštas сообщает, что во вторник в Шяуляйском округе от коронавируса скончался 37-летний мужчина, у которого не было других заболеваний.
Сообщалось, что он скончался в Шяуляйской больнице. НЦОЗ считает этот случай исключительным. Несколько недель назад НЦОЗ сообщил о смерти пациента в группе 30–39 лет, но он входил в группу риска.
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