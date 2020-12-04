COVID-19 унес жизнь 37-летнего литовского силача

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От коронавирусной инфекции в Куршенай скончался тяжелоатлет, многократный чемпион Литвы по жиму штанги и чемпион по перетягиванию каната Харольдас Шульцас. Ему было 37 лет.
Haroldas Šulcas / Foto: Lietuvos jėgos trikovės klubas
Haroldas Šulcas / Foto: Lietuvos jėgos trikovės klubas

О смерти спортсмена на своей странице сообщила Литовская федерация пауэрлифтинга. По данным журналистов TV3, мужчина скончался от коронавируса. Тренер спортсмена Антанас Грицюс сказал TV3.lt, что раньше его воспитанник на проблемы со здоровьем не жаловался.

Четыре года назад Шульцас стал мастером спорта по жиму штанги, отжав штангу весом 235 кг.

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"От имени Литовская федерация пауэрлифтинга мы хотим пожелать сил семье, покоя их дому. Харольдас много сделал для этого спорта и в жизни", – сказано в сообщении.

Известно, что у Шульцаса было три сына. Спортсмен похоронен в Куршенай.


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Posted by Lietuvos jėgos trikovės federacija LJTF on 2020 m. gruodžio 1 d., antradienis

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