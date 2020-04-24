COVID-19 и экономика Беларуси. Государство в позе страуса

По состоянию на 24 апреля в Беларуси зарегистрировано 8 773 случая заражения коронавирусом. Смертей 63. За двое последних суток количество инфицированных выросло на 1492.

По оценке авторов проекта Ковидономика Беларуси, последствия пандемии могут стать фатальными для белорусского бизнеса. Однако подготовленная в конце марта правительством программа поддержки до сих пор не принята. О том, что происходит в белорусской экономике, с Delfi согласился побеседовать старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

- Какова сегодня ситуация в экономике? Что связано с пандемией, а что нет?

- Ситуация плохая. Насколько, - будет ясно по итогам апреля. ВВП за первый квартал 2020 года показал отрицательную динамику - минус 0,3 % , в феврале он был лучше, чем в январе. По итогам марта лучше, чем по итогам февраля. Сказалась история с отсутствием поставок российской нефти.

Что мы отчетливо видели, так это падение курса белорусского рубля во второй половине марта. В апреле частично белорусский рубль восстановился. 24 марта зафиксирован рекордный с начала года рост курса доллара – около 25%. На данный момент американская валюта отыграла около 10% от мартовского падения.

В начале этого года мы имели дело с неэффективной белорусской экономикой, но она перманентно неэффективная - то есть была таковой и полгода, и год назад. Но в первые месяцы 2020-го ситуацию усугубило отсутствие поставок российской нефти, что ударило по нефтепереработке – важнейшей отрасли белорусской экономики.

Сейчас на это начнут накладываться проблемы из-за пандемии - мировой кризис, разрыв производственных цепочек. Импортеры будут терять поставщиков, а экспортеры - потребителей, потому что из-за карантина во многих странах останавливаются предприятия. Это значит, что предприятия будут сокращать производства или просто останавливаться. Последует снижение доходов и рост безработицы. Везде происходят они и те же процессы, можно лишь говорить о разной глубине падения в странах, которые пандемия затронула больше или меньше.

Что будет дальше, зависит от действий правительств разных стран – как они намерены помочь экономике и населению. И здесь у Беларуси есть свои особенности. Я бы назвал буквально несколько мер, которые можно признать адекватными.

- Какие это меры?

- Их немного. В частности, рекомендация (не решение, а рекомендация – Ред.) государственным арендодателям предоставить каникулы по оплате аренды. А также принятое решение отвязать зарплату на госпредприятиях от производительности труда, которая неминуемо сильно упадет.

Но в целом комплексной стратегии нет в принципе. И это очень удивительно на фоне принимаемых в разных странах мер по поддержке бизнеса и населения.

Единственным исключением среди всех госструктур, так и не отреагировавших на кризис, является Нацбанк. В рамках своих компетенций он принял те решения, которые мог, – облегчил кредитование предприятий, рекомендовал давать отсрочки, рассрочки по кредитам, по процентам по ним для предприятий и населения. Рекомендовал банкам активно использовать каналы дистанционной работы с клиентами.

На уровне правительства никаких решений не принято. Разработанная и отправленная в администрацию президента в начале апреля программа антикризисных мер не утверждена. Ничего внятного о стратегии поддержки до сих пор не прозвучало. Глава государства 23 апреля заявил, что кому и как помогать, будут решать главы областей и регионов. Сколько денег на это выделено, - не оглашено. Все это выглядит как надежда, что проблемы рассосутся сами по себе.

- Решение Лукашенко поручить главам регионов распределить непонятные суммы на поддержку экономики в регионы некоторые аналитики комментируют как намерение получить «лояльность удельных бояр». В то же время такая тактика похожа на решение Путина – предоставить сражаться с коронавирусом и его последствиями региональным начальникам.

- Первое мне представляется, скорее, конспирологической версией. Второе более логично. Это классическая беспроигрышная стратегия: если результат будет не плох, значит, глава государства принял мудрое решение. Если нет, то виноваты будут главы регионов. Уверенности, что в регионах распорядятся поддержкой оптимальным образом, у меня нет. Хотя логика в таком решении есть. Другой вопрос, что не известны ни суммы, ни условия. Где-то захотят поддержать наиболее крупных налогоплательщиков, а где-то, - не исключено – тех, кто вхож в начальственные кабинеты. В любом случае действовать будут с оглядкой на «генеральную линию партии».

- На совещании с чиновниками 23 апреля Лукашенко заявил, «никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение планов». Аналитики саркастически замечают, что президент запретил ВВП падать во время пандемии коронавируса…

- Ну, это наша многолетняя практика принятия решений и прогнозирования в сфере экономики.

Индикативные прогнозы в других странах делают разные ведомства (например, и Минфин, и Министерство экономики, и Центробанк), и они могу отличаться друг от друга. При этом рассматривают оптимистические и пессимистические сценарии. Прогнозы в течение года пересматривают в соответствии с меняющейся конъюнктурой.

В Беларуси прогноз один, его готовят совместно правительство и Нацбанк, утверждает президент, менять прогноз у нас не принято.

Про удержание инфляции в пределах 5%, как прогнозировалось ранее, надо забыть. Как и о прогнозе о росте ВВП в 2020 году на 2,8 %. Эта цифра возникла летом 2019-го, утверждена осенью. Ни о проблемах с российской нефтью, ни о коронавирусе, ни о мировом кризисе речь не шла. Говорить сегодня - давайте мы сохраним прогнозы, - абсолютно неадекватно.

- И как с этим жить?

- Так же, как и последние 25 лет. Это не первый экономический кризис и не последний. Много раз во время кризисов, когда было ясно, что прогнозы невыполнимы, глава государства заявлял, что их никто не отменял. Хотя позже оказывалось, что и не выполняли.

- Но сейчас особый случай. Урон от пандемии коронавируса очевиден. Это признают и самые богатые страны мира...

- Прогнозировать падение экономики, снижение доходов – значит надо принимать меры. А если закрывать на это глаза, то и делать ничего не надо. Такая вот страусиная политика. К сожалению.

В момент тяжелых кризисов государство должно подставить плечо. Главная кубышка – государственная, люди и предприятия платят налоги. Беларусь не может себе позволить полный локдаун, но можно перераспределить ресурсы, отказаться от не самых нужных расходов. Например, от проведения парада на 9 мая. Но в нашей политической системе это не более, чем благие пожелания.

Как поддержать людей и экономику – об этом достаточно компетентных советов и рекомендаций представили белорусские эксперты Центра экономических исследований BEROC и Бизнес-школы Института приватизации и менеджмента, бери и делай.

Но тут не надо кривить душой и обвинять правительство. Оно связано по рукам и ногам политическим заявлением – никакой пандемии нет, а есть только психоз, и ничего экстраординарного не происходит, а, следовательно, делать ничего не надо.

- Лукашенко заявил 23 апреля, что государство «никому ничего даст». Какова вероятность изменения такой позиции?

- Если эпидемия в Беларуси достигнет масштабов, при которых уже нельзя будет не признать, что экономике совсем плохо, если критически увеличится число людей без работы и без денег, может быть, кому-то удастся объяснить всю тяжесть ситуации главе государства, и он изменит свое решение. Не возьмусь утверждать, что ничего ждать не надо. Может быть, случится чудо, и какие-то меры будут приняты. Но даже если и будут, то уже сейчас ясно, они будут запоздавшими, и удар по экономике и финансовому самочувствию населения будет гораздо больший, чем в случае принятия мер в начале апреля.