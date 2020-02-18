По информации синоптиков, до этого самая высокая температура 17 февраля фиксировалась в 2002 году в Варене, тогда она составила 9,5 градуса тепла.

Ранее метеорологии сообщили, что 2019-ый год в Литве в целом был самым теплым за всю историю наблюдений и это обусловлено глобальным потеплением.

Самым теплым за всю историю наблюдений был и январь этого года.