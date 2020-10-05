В начале сентября Delfi уже писал, что Дайве-Руте Вадаускайте за 12 соток в Панямуне (Каунас) предложили компенсацию в 2629 евро. Женщина сказала, что это насмешка со стороны государства. Она хочет получить равноценный участок земли, а не деньги, за которые по нынешним ценам 12 соток в Каунасе не купишь.

После этой публикации другие жители стали делиться своими историями, которые объединяет одно: во всех случаях за землю людям предлагают мизерные компенсации.

Своей историей поделился Домас Бенесявичюс. Его дедушке в Каунасе принадлежал участок – 1,87 га. После раздела участка одному из наследников предложили компенсацию в размере 14,47 евро.

"Мой отец подал документы в 1991 г., просил вернуть землю. После раздела земли между наследниками на его долю пришлось 0,43 га. В 1996 г. натурой вернули 0,23 га. Мой отец умер в 1996 г., тогда НЗС посчитала, что за оставшуюся землю ему полагается компенсация в размере 50 литов. Об этом никто не был информирован. Компенсация не была выплачена. В этом году мы с братом стали интересоваться, как вернуть землю, перенести ее в Каунасский район. 10 лет заявки не принимали, я часто ходил – та же песня: свободной земли нет. В этом году мне ответили, что компенсация назначена еще в 1996 году. Никому не важно, что человек умер и не мог защитить свои права. Об этом решении никого не информировали", - рассказал мужчина.

Представитель НЗС Аудрюс Гелжинис прокомментировал Delfi эту ситуацию.

"Надо отметить, что НЗС на свое усмотрение "не предлагает" ту или иную компенсацию, она руководствуется принятыми литовским парламентом и правительством законами. Поэтому просьба оценить адекватность предложенной компенсации некорректна, ее надо адресовать не НЗС", - указал Гелжинис.

На вопрос Delfi, почему Бенесявичюсу назначили денежную компенсацию, а не равноценный участок земли, Гелжинис указал, что было принято решение 0,23 га вернуть натурой, а за 0,16 га выплатить компенсацию. Это решение никто не обжаловал (это можно было сделать до 1 апреля 2003 года).

"22 декабря 2001 г. было получено заявление наследника владельца земли с просьбой заменить "компенсацию" на возвращение земли натурой. По действующим в Литве законам, если земля, которая принадлежала людям была застроена, то в таком случае землю натурой не возвращают. 15 февраля 2007 г. наследникам дали такой ответ", - сказано в ответе НЗЦ.

Бенесявичюс считает, что это несправедливо. Оба его родителя трагически погибли в 1993 году. Ему было 12 лет, а брату 6 лет, поэтому они не могли отстаивать свои права. Все документы о вступлении в права наследника были оформлены в 2008 году, когда он с братом уже были совершеннолетними.

Гелжинис повторил, что, по действующим законам, изменить ничего нельзя.

После сентябрьской публикации на Delfi о компенсации в размере 2629 евро за 12 соток и, приняв во внимание другие подобные случаи, депутат Лауринас Кащюнас письменно обратился к директору НЗС Лаймонасу Чакасу, министру сельского хозяйства Андрюсу Палёнису, в парламентский Комитет по вопросам сельского хозяйства, в Службу парламентского контролера.

"Такие действия Каунасского и Вильнюсского отделений НЗС, когда жители не получают всю необходимую информацию, не получают письма, когда людям предлагают участки, которые спроектированы для других, назначают смешные компенсации, пахнут бюрократической безответственностью и вызывают чувство несправедливости. Поэтому прошу оценить действия Каунасского и Вильнюсского отделений НЗС в связи с возвращением земли в этих двух случаях. Службу контролера прошу выяснить, нет ли здесь злоупотребления, бюрократии и коррупции", - указал Кащюнас.

Он просил Минсельхоз и Комитет по вопросам сельского хозяйства проанализировать закон о возвращении земли гражданам и подготовить проекты поправок в связи с изменением методики подсчета компенсаций так, чтобы "компенсация была адекватной ценности имевшегося (унаследованного) участка в условиях нынешних цен на рынке".