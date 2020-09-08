Циклоны принесут сильный ветер и ливневые дожди

На севере будут идти затяжные, сильные дожди, а на юге страны дожди будут иметь кратковременный характер, они будут несильными. Юго-западный, западный ветер усилится до 15–20 м/с, на взморье до 22 м/с. Особого тепла не ожидается: в Аукштайтии будет 14–16, в Жемайтии и на взморье 17 и только на юге местами будет 18-19 градусов тепла.
В ночь на среду дожди будут идти в основном на востоке страны. Дожди будут небольшими и кратковременными. Будет дуть юго-западный, западный ветер, но порывы мало где превысят 18 м/с. Ночью будет достаточно тепло - 10–15 градусов.
В среду днем небольшие дожди пройдут на западе и кое-где на севере страны. По-прежнему будет дуть достаточно сильный ветер - 9–14, на взморье и в Жемайтии 15–18 м/с. Воздух прогреется до 17–22 градусов.
В четверг придет новый Атлантический циклон. Снова во многих районах пройдут дожди, ночью местами сильные. Днем возможна гроза. Будет дуть холодный северо-западный ветер. Днем будет всего 14–18 градусов выше нуля.
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