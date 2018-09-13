Вопрос установки памятника на Лукишкской площади до сих пор является головной болью как местных властей, так и большинства вильнюсцев. Однако без курьезов обойтись не удается даже, когда никакой проект не начали осуществлять.
© DELFI montažas

Внимание журналиста DELFI Арунаса Милашюса привлекли даты на мемориальной доске на Лукишкской площади, которые значительно раздули военную мощь ВКЛ в известной битве при Кирхгольме.

Цифры, указанные на Лукишкской площади, рассмешили: теперь нам Россия не страшна
© Arūnas Milašius

"Шимашюс, спасибо мэр. Я наконец-то понял, каково величие Литвы. Нам не страшна ни Россия, ни кто-то еще. Еще в том великом 1605 году армия 4,5 млн. литовцев подмяла каких-то 14 000 шведов. Незабываемая битва при Кирхгольме.

Цифры, указанные на Лукишкской площади, рассмешили: теперь нам Россия не страшна
© Arūnas Milašius

"Это не я придумал. Это так на Лукишкской площади написано", – смеялся он и поделился своим открытием в социальной сети.

Цифры, указанные на Лукишкской площади, рассмешили: теперь нам Россия не страшна
© Arūnas Milašius

Да, такие цифры выглядят угрожающими.

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