Внимание журналиста DELFI Арунаса Милашюса привлекли даты на мемориальной доске на Лукишкской площади, которые значительно раздули военную мощь ВКЛ в известной битве при Кирхгольме.
"Шимашюс, спасибо мэр. Я наконец-то понял, каково величие Литвы. Нам не страшна ни Россия, ни кто-то еще. Еще в том великом 1605 году армия 4,5 млн. литовцев подмяла каких-то 14 000 шведов. Незабываемая битва при Кирхгольме.
"Это не я придумал. Это так на Лукишкской площади написано", – смеялся он и поделился своим открытием в социальной сети.
Да, такие цифры выглядят угрожающими.
СМИ, общество и государство объединились для борьбы с дезинформацией (2)
13 сентября в Центре современного искусства официально...
Горсовет Клайпеды обратится в суд по поводу импичмента Титову (7)
Муниципальный совет города Клайпеды в четверг...
Цифры, указанные на Лукишкской площади, рассмешили: теперь нам Россия не страшна (10)
Вопрос установки памятника на Лукишкской площади до...
Режиссер Забараускас после очередного выпада просит пожертвовать на ремонт подъезда (10)
Режиссер Ромас Забараускас столкнулся с еще одним...
У директора VIP cirkаs серьезные проблемы: покинул Кедайняй, не дав представления
Директор цирка VIP cirkаs Миколас Зобовас, которого...
TOP новостей
Водители нашли проблему: из-за неисправной техники - тысячные штрафы (1)
"Это что-то нереальное". Так ситуацию на Калварийском...
СМИ, общество и государство объединились для борьбы с дезинформацией (2)
13 сентября в Центре современного искусства официально...
Горсовет Клайпеды обратится в суд по поводу импичмента Титову (7)
Муниципальный совет города Клайпеды в четверг...
Президент Литвы заявила, что комиссиям Cейма не удастся заставить ее замолчать (112)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...
Владимир Гомельский: Ясикявичюс, безусловно, - лучший молодой тренер в Европе (1)
Владимир Гомельский не участвовал в Олимпийских иргах...