Цифры, указанные на Лукишкской площади, рассмешили: теперь нам Россия не страшна

Внимание журналиста DELFI Арунаса Милашюса привлекли даты на мемориальной доске на Лукишкской площади, которые значительно раздули военную мощь ВКЛ в известной битве при Кирхгольме.

© Arūnas Milašius

"Шимашюс, спасибо мэр. Я наконец-то понял, каково величие Литвы. Нам не страшна ни Россия, ни кто-то еще. Еще в том великом 1605 году армия 4,5 млн. литовцев подмяла каких-то 14 000 шведов. Незабываемая битва при Кирхгольме.

© Arūnas Milašius

"Это не я придумал. Это так на Лукишкской площади написано", – смеялся он и поделился своим открытием в социальной сети.

© Arūnas Milašius

Да, такие цифры выглядят угрожающими.