Система IPR позволит пациентам регистрироваться заранее, отзывать визит, следить в интернете за историей своих визитов. Даже после появления этой системы пациенты смогут регистрироваться и по телефону и в регистратуре.

Если надо, пациент смогут регистрироваться и по телефону или прямо в регистратуре. "В Антакальнисской поликлинике есть такая же система со всеми перечисленными функциями, но очереди от этого меньше не становятся, потому что проблемы системные", – сказал директор поликлиники Эвалдас Навицкас.

Система должна позволить человеку выбирать любое учреждение, где есть свободные места. "Проблема в том, что люди выбирают конкретного специалиста, в конкретном учреждении, ближе к дому, к работе. Они читают рекомендации, интересуются", – сказал он.

Еще одна причина формирования очередей - на консультацию к специалистам часто идут люди, которые в них не нуждаются.

"Мы часто замечаем, что семейные врачи необоснованно посылают пациентов на консультации к специалистам", – сказал Навицкас. Кроме того, все поликлиники сталкиваются с безответственными пациентами, которые записываются к врачу, а затем без предупреждения не приходят в назначенное время. По данным Антакальнисской поликлиники, ежедневно не появляются около 19% записанных пациентов в день.

Еще одна серьезная проблема - нехватка специалистов. Их не хватает во всех учреждениях.

"Бесплатно к кардиологу в Антакальнисской поликлинике можно записаться не раньше чем на апрель 2019 г., а платно - на январь, поэтому вряд ли новая система поможет пациентам попасть к специалистам в течение 30 дней", – сказал Навицкас.

Антакальнисская поликлиника ищет кардиолога и готова принять его на работу хоть завтра, но врачи с большей охотой идут на работу в учреждения третьего уровня, потому что там за те же услуги платят больше - на 30%.