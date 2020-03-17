"С 9 часов по литовскому времени, согласовав с белорусской стороной и Службой таможни, начинаем работу ещё на одном КПП – Шальчининкском. Мы считаем, что эту ситуацию удастся разрешить", – сказал Р. Любаевас Литовскому радио.

По его словам, из-за режима карантина и сокращения числа КПП сейчас на границе Литвы с Беларусью выстроилась очередь из 340 автомобилей на КПП Райгардас на въезд в Литву и очередь из 810 автомобилей на КПП Мядининкай.

На выезд из Литвы на границе с Россией на КПП Кибартай ждёт очередь из 25 автомобилей.