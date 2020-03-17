"С 9 часов по литовскому времени, согласовав с белорусской стороной и Службой таможни, начинаем работу ещё на одном КПП – Шальчининкском. Мы считаем, что эту ситуацию удастся разрешить", – сказал Р. Любаевас Литовскому радио.
По его словам, из-за режима карантина и сокращения числа КПП сейчас на границе Литвы с Беларусью выстроилась очередь из 340 автомобилей на КПП Райгардас на въезд в Литву и очередь из 810 автомобилей на КПП Мядининкай.
На выезд из Литвы на границе с Россией на КПП Кибартай ждёт очередь из 25 автомобилей.
TOP новостей
Карантин в Вильнюсе: как работают автосервисы, что творится на рынках, и что люди делают в магазинах
Даже в условиях карантина в связи с угрозой...
В Литве выявлен еще один случай коронавируса - на этот раз у вернувшегося из ЮАР дополнено (68)
В ночь на вторник в Литве был выявлен еще один случай...
Планируете визит в поликлинику? Что надо знать (27)
Только на самом деле неотложная помощь, тщательно...
В Литве действует карантин: какие требования распространяются на похороны
После того как в Литве объявили карантин в связи с...
Гримасы карантина: в течение двух дней Друскининкай стал мертвым городом
Пустые улицы, парки, пешеходные аллеи, задернуты шторы...