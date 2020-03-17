aA
Чтобы уменьшить длинные очереди на границе с Беларусью, во вторник открывается дополнительный контрольно-пропускной пункт (КПП) в Шальчининкай, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.
Baltarusijos muitinė
Baltarusijos muitinė
© Itar-Tass / Scanpix

"С 9 часов по литовскому времени, согласовав с белорусской стороной и Службой таможни, начинаем работу ещё на одном КПП – Шальчининкском. Мы считаем, что эту ситуацию удастся разрешить", – сказал Р. Любаевас Литовскому радио.

По его словам, из-за режима карантина и сокращения числа КПП сейчас на границе Литвы с Беларусью выстроилась очередь из 340 автомобилей на КПП Райгардас на въезд в Литву и очередь из 810 автомобилей на КПП Мядининкай.

На выезд из Литвы на границе с Россией на КПП Кибартай ждёт очередь из 25 автомобилей.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министр внутренних дел: у граждан Литвы ещё есть возможность вернуться в страну (3)

Несмотря на то, что страны закрывают границы из-за...

Президент Литвы пообещал застрявшим на польско-немецкой границе вернуть их домой  Сквернялис: мне их по-человечески жаль (30)

Жители Литвы застрявшие на немецко-польской границе,...

TOP новостей

Карантин в Вильнюсе: как работают автосервисы, что творится на рынках, и что люди делают в магазинах

Даже в условиях карантина в связи с угрозой...

В Литве выявлен еще один случай коронавируса - на этот раз у вернувшегося из ЮАР  дополнено (68)

В ночь на вторник в Литве был выявлен еще один случай...

Планируете визит в поликлинику? Что надо знать (27)

Только на самом деле неотложная помощь, тщательно...

В Литве действует карантин: какие требования распространяются на похороны

После того как в Литве объявили карантин в связи с...

Гримасы карантина: в течение двух дней Друскининкай стал мертвым городом

Пустые улицы, парки, пешеходные аллеи, задернуты шторы...

|Maža didelių žinių kaina