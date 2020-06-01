Пресс-секретарь Соцмина Эгле Самошкайте рассказала, какие выплаты сейчас получают находящиеся в простое люди, и чего они лишатся, когда отменят карантин.

"Честно говоря, не будет так, что в тот день, как отменят карантин, выплат не останется. Скажем, часть работников находится или были в простое, работодатели получали субсидии. После окончания карантина или когда работник вернется из простоя, даже сейчас субсидии выплачивают еще 6 месяцев. Хочу сказать, что уже сейчас некоторые компании возобновляют свою деятельность, но им выплачивают субсидии. Например, если говорить о больничном по уходу за детьми, то это связано с карантином и с тем, что не работали детские сады и школы, а сейчас не все школы открылись", - сказала Самошкайте.

Экономист Жигимнатас Маурицас сказал, что, вероятно, большая часть находящихся в простое, после карантина вернутся на работу.

"В каком-то роде это гонка со временем, в которой участвуют и другие страны ЕС, которые интенсивно финансируют простои. Есть надежда на то, что большая часть людей, находящихся в простое или на больничном, если экономическая ситуация улучшится, вернутся на работу и не станут безработными. Есть два пути, один – вернуться на работу и стать полноценным работником, второй – стать безработным.

Все хотели бы, чтобы люди пошли по первому пути, второй, к сожалению, увеличил бы ряды безработных и усугубил бы экономический кризис, увеличил бремя на систему социальной помощи, а также – риск нищеты. Пока количество безработных увеличилось не очень сильно", – сказал экономист.

Вопрос выплат актуален тем, чьи дети сейчас не посещают детские сады. Правда, сейчас дети уже могут идти в школы, но надо знать, что открылись не все школы и не все детские сады.

"С одной стороны, не все детские сады открылись, поскольку в них есть работники старшего возраста, они сами боятся возвращаться, поэтому нельзя сказать, что все родители могут вести детей в сады и школы. Некоторые родители боятся вести детей. Одни именно из-за того, что живут с бабушками и дедушками и боятся подставить их под угрозу. Но с отменой карантина, родители не смогут получать выплаты по уходу за детсадовцами", – сказала Самошкайте.

На вопрос, сколько Литве будет стоить карантин, она ответила так:

"Содра" посчитала, что один день карантина, стоит около 2 млн. евро, если ничто не изменилось; Наверное, все так и осталось".

На вопрос, не будет ли так, что из-за хороших выплат люди не захотят вернуться на работу, экономист Маурицас сказал, что сейчас эти выплаты оправданы.

"Если это временная мера, я не думаю, что она как-то серьезно повлияет, может, наоборот – снизит потребность эмигрировать, поскольку надо понимать - экономика пережила шок, некоторые секторы, например, досуга, туризма, еще долго не придут в прежнее состояние, по крайней мере до докризисного уровня. Это целесообразная помощь, ведь некоторые люди просто не смогут найти работу", – сказал Маурицас.

На вопрос, что ждет Литву и всю Европу в будущем, экономист сказал, что пока прогнозы обнадеживающие, при условии, что не будет второй волны коронавируса.

"Прогнозы, надо признать, обнадеживают, раньше прогнозировали более неблагоприятную ситуацию, особенно в сфере здравоохранения, я говорю не только о Литве, но и обо всем ЕС, Европа достаточно быстро приходит в себя. Кстати, после открытия экономики, после движения в секторе услуг, вероятно, спад экономики будет меньше, чем прогнозировали, что касается Литвы, падение может быть выражено однозначной цифрой.

Если прогнозы сбудутся, в следующем году у нас будет солидный рост экономики, значит рецессия больше напомнит букву U, но ближе к V. Это дает надежду на то, что осенью не будет новой волны. Большая часть тех, кто сейчас в простое, не станут безработными, и уровень безработицы будет ниже, чем в 2009 году. На самом деле, эти новости вдохновляют, поскольку снижается опасность худшего сценария", – сказал Маурицас.