В опросе Vilmorus спрашивал у жителей: "Публично говорят о планах Минздрава закрыть или реформировать районные больницы. Как вы оцениваете такие планы министерства?". Всего 8,6% участников опроса оценили эти планы положительно или скорее положительно, чем отрицательно. Нейтрально отнеслись 8% респондентов, еще 7,3% не знали, что ответить. Между тем отрицательно или скорее отрицательно на вопрос ответили 76,1% респондентов.

Чаще всего отрицательно такое предложение оценивали люди старше 60 лет. 64% респондентов из группы 60–69 лет оценили такую реформу отрицательно, 52,8% респондентов старше 70 лет также оценили такую реформу отрицательно. Положительно реформу оценивали молодые респонденты - до 29 лет – 7,9%.

79% участников опроса со средним, высшим или специальным образованием оценили реформу отрицательно или скорее отрицательно, чем положительно. Больше положительно или больше положительно чем отрицательно реформу оценили респонденты с высшим образованием.

80% пенсионеров указали, что оценивают такую реформу отрицательно или скорее отрицательно. Отрицательно ее оценили и 85% работников, 75% школьников и студентов и 82% служащих. Кроме того, чаще отрицательно реформу оценивают респонденты с доходами 200-300 евро на одного члена семьи в месяц (74,6%).

По городам участники опроса разделились так: 74,8% вильнюцев оценили реформу отрицательно или скорее отрицательно, чем положительно. 64,3% каунасцев, клайпедчан, шяуляйцев и паневежцев оценили реформу отрицательно или скорее отрицательно, чем положительно. Особенно неприемлемой такая реформа является для жителей небольших городов – 92,4% оценили реформу отрицательно или скорее отрицательно, чем положительно.

Опрос провели 7-16 сентября в домах у респондентов. В нем участвовали 1000 человек из 23 городов и 33 сел.

DELFI говорил с председателем парламентского Комитета здравоохранения членом Литовского союза крестьян и зеленых Астой Кубилене. Она была возмущена некорректной постановкой вопроса.

"Ни о чем еще не договорились, нет критериев дальнейшей работы учреждений, а тут уже спрашивают о том, что будет непонятно что. Этот опрос не выдерживает никакой критики – как то, что его заказала оппозиционная партия, так и то, что его провели как можно скорее, чтобы внести разлад, а не объяснить людям, что будет на самом деле. Сначала мы должны получить те критерии, ясный план, а потом обсуждать – одобряем или нет. А не та, что оппозиции что-то стрельнуло в голову, особенно всякие теории заговора", – сказала Кубилене.

По ее словам, логика и здравый смысл говорят, что опрос провели слишком рано. Она считает, что опрос был ни о чем, поскольку неясно, как проведут реформу.

"У нас должен быть ясный план, тогда обсуждать меры – это не подходит, это подходит. Использовать аргументы, а тут только этикетки можно наклеить и философия ни о чем. Это несерьезный опрос. И сам вопрос "закрыть" – министр повторял неоднократно, ничего закрывать не будут, будут реформировать. "Как вы оцениваете планы министерства?" – какие планы? Кто видел план?", – возмущалась Кубилене.

Между тем представители Минздрава заверили DELFI, что в ходе реформы ни одну больницу не закроют, их только реформируют.

"Реформа сети больниц - одна часть большой реформы. Согласно проекту, министр утвердит критерии для учреждений здравоохранения. Президент наложила на реформу вето, сейчас реформу пересматривают, корректируют. (...) Но в любом случае попытаются сделать так, чтобы больницы эффективно предоставляли услуги, обеспечивая безопасность и качество услуг. Это значит, что будут не пустые стены и здания без пациентов, это значит, что будут предоставлять услуги, в которых нуждаются жители районов", – сказано в комментарии Минздрава.

Директор центра Vilmorus Владас Гайдис сказал DELFI, что когда задаешь такой вопрос, на другой ответ рассчитывать было бы сложно.

"Это наверное, как если бы спрашивали, скажем, о вырубке леса: хоте ли бы вы, чтобы вырубали лес? Или чтобы снизили число поездов, число библиотек в городах и селах, число полицейских отделений. Конечно, люди были бы за повышение числа, за близость отделения, библиотеки. Все социальные услуги, все, что связано с социальными услугами, когда не ты сам строишь что-то, естественно, что такой результат. Было бы странным, если бы люди хотели уменьшить число", – сказал Гайдис.

Он заметил, что многое зависит и от самого вопроса – если спросить человека, согласен ли он, чтобы ему снизили зарплату, то был бы один ответ, но если бы его спросили, согласен ли он на уменьшение зарплат судьям, политикам, депутатам, приставам и чиновникам – ответ, скорее всего, был бы совсем другой.

"Это не те вопросы, где можно ждать какого-то одобрения со стороны людей. Такова доля политика, он должен объяснить, что за все надо платить. Здесь так, а здесь эдак, здесь лучше, чем в Великобритании. За это они и зарплаты получают, чтобы крутиться", – пошутил Гайдис.

По его словам, то, что реформу не одобряет и большинство вильнюсцев, хотя речь идет о районных больницах - естественно. Поскольку жители столицы хотят иметь доступные больницы ближе к дому.