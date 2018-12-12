Что волнует евреев Литвы: ассимиляция, сохранение традиций и эмиграция

Небольшая еврейская община живет насыщенной повседневной и религиозной жизнью. Есть и другие моменты: люди эмигрируют, стареют, ассимилируются, а некоторые традиции начинают забываться. Наша героиня, Амит Белайте, пытается создать условия для того, чтобы молодые люди помнили о них, встречались, отмечали праздники, а также поддерживает связь с евреями зарубежья.

Традиции и связи

В свободное от работы время Амит Белайте занимается вопросами культуры евреев и сохранения традиций, приобщения к ним молодого поколения. Возглавляемый ею Союз еврейских студентов Литвы проводит различные мероприятия, чтобы была возможность отмечать праздники вместе.

Амит Белайте

Наша героиня окончила медицинский факультет Вильнюсского университета и успешно работает в избранной ею профессиональной сфере. В то же время она вице-президент Европейского союза еврейских студентов, объединяющего примерно 200 000 молодых людей по всей Европе. Также она – член правления этого союза.

"В свободное время я занимаюсь привлечением студентов к праздникам, чтобы они отмечали их вместе. Это не моя организация, мы работаем в рамках еврейской общины", - уточнила наша собеседница. К слову, на днях в хоральной синагоге Вильнюса молодые люди, студенты из Литвы и других стран собирались на Хануку. Все проводилось усилиями возглавляемого Амит союза.

Активнее включиться в жизнь общины Амит вдохновил один знакомый, который пригласил ее попытаться делать что-то для общины. Опыт у девушки был, она была активной в школьной, университетской жизни, была членом правления учащихся своей гимназии.

"Для меня важны традиции евреев, праздники, история. Сначала я попробовала и пытаюсь заниматься этим дальше", - комментирует она свою деятельность в еврейской общине Литвы.

Союз еврейских студентов не является отдельной организацией и работает в рамках общины, а его цель - объединение людей, установление связей между ними.

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"Очень важно и хотелось бы, что у людей, которых объединяет общая история, традиции, праздники было место для встречи, скажем, во время различных праздников, мероприятий, чтобы сохранить традиции, общность. И это один из основных моих коньков", - рассказывает Амит.

Означают ли её слова о сохранении традиций, что их забывают, девушка ответила утвердительно.

"В советский период истории Литвы некоторые традиции исчезли. На самом деле трудно их сохранить, если ты живешь в стране, где лишь несколько тысяч человек идентифицируют себя как евреев. В некоторых городах их единицы. Кроме того, происходит естественный процесс ассимиляции", - говорит она.

Литовские корни и слава литовского диплома медика

В Литве еврейская община немногочисленна, однако у очень многих еврейских семей за рубежом есть литовские корни. По словам собеседницы, цели привлечь людей из-за рубежа у нее и союза нет. Но, безусловно, всегда приятно, продoложает она, когда люди приезжают в Литву учиться, работать или просто взглянуть на страну.

"Могу со своей стороны сказать, что немалое количество евреев из-за рубежа выбирают Литву в качестве места для учебы. Есть компании с иностранным капиталом, которые обосновываются в нашей стране. Очень многие приезжают изучать медицину, и сейчас многие живут и учатся", - рассказывает Амит и добавляет, что медицинские факультеты университетов в Вильнюсе и Каунасе имеют очень хорошую репутацию.

"Многие члены и моей семьи, живущие сейчас в Израиле, других странах, окончили университет в Вильнюсе и после переезда, скажем, в Израиль, являются там одними из лучших медиков. Так что репутация у литовских вузов очень хорошая", - добавляет она.

В ходе своего визита в Литву премьер Израиля Беньямин Нетаньяху посетил места, где в годы войны находилось еврейское гетто и опубликовал фотографию, на которой он сидит на уличных ступенях. Это, безусловно, привлекает внимание к Вильнюсу, говорит наша собеседница, а "его приезд был очень важным событием".

"То, что он прошелся по улицам города, где до войны жило много евреев, а жизнь на этих улицах процветала, очень важно. В годы войны там находилось гетто", - отмечает Амит.

История и память

В Вильнюсе осталось много мест, которые могут рассказать об истории литовских евреев. Достаточно много людей приезжают на это взглянуть. В том числе и потому, что жизнь их близких была так или иначе связана с Литвой. "Приезжающих действительно много", - признала Амит. Она говорит, что многие евреи по всему миру пытаются найти свои корни. Особенно те, кто покинул Литву в конце девятнадцатого века и прошлом столетии.

"Они точно не знают откуда родом. "Откуда-то из России или Польши", - часто так говорят. Но теперь появилась возможность обнаружить своих родственников в других странах по тесту ДНК. Тесты показывают, откуда они. И люди начинают больше интересоваться генеалогией и родственными связями, собственным прошлым. Приезжают в страну, которая в свое время была одним из крупнейших очагов культуры евреев в Европе. А ведь в разные периоды времени многие ее покинули", - рассказывает она о желании евреев найти места, где жили их родственники.

Сегодня больше всего евреев живет в столице. Конечно, Вильнюс до войны выглядел иначе, однако многое осталось, что может рассказать о происходившей на городских улицах истории. Ситуацию в этом плане Амит охарактеризовала в цифрах: "В Вильнюсе было 136 синагог и молельных домов. Сегодня мы имеем единственную действующую синагогу, которой в этом году исполнится 115 лет".

"В переносном смысле, через замочную скважину ты можешь взглянуть на то, что было в прошлом. Под названиями улиц в Старом городе Вильнюса ты можешь обнаружить то, что сейчас вряд ли где-либо обнаружишь – надписи на идиш, которые сегодня в повседневной жизни не используют. Это ключ к нашей истории", - полагает она.

Marius Ivaškevičius, Irena Veisaitė Artūras Morozovas

Вопрос Холокоста остается для литовского общества болезненным. Есть инициативы таких людей как Марюс Ивашкявичюс, напоминающие о трагедии литовских евреев и роли литовцев в их уничтожении. Но есть и другие моменты, как, к примеру, открытие мемориальной доски в центре Вильнюса "генералу Ветре", офицеру Йонасу Норейке. Такие вещи Амит назвала "загадочными".

"Мы говорим – приезжайте в Литву, но в Старом городе Вильнюса некоторые улицы носят имена людей, роль которых в истории двусмысленна. Насколько я знаю, так или иначе генерал Ветра был причастен к убийствам литовских граждан. Иными словами, нельзя однозначно сказать, что этот человек был порядочным", - говорит Амит, которая несколько раз в разговоре подчеркнула, что не является представителем общины.

Связи и проблемы

Литовские евреи поддерживают связи с общинами из других стран и еврейскими организациями. И, когда наступает шаббат, приезжие могут прийти в места, где собираются местные. "Люди пытаются узнать, где проходит церемония для участия в ней. Вообще же еврейские учреждения собирают большей частью лидеров общин", - добавляет она.

Если говорить о молодежи, то для работы с ней и здесь есть институты. Вице-президентом одной из таких организаций Амит и является - Союз еврейских студентов Европы. Она уже два года в разных странах организует в рамках этого союза летний университет, куда съезжаются около 400 молодых людей из разных стран. "Когда собирается такое количество людей, ты можешь проникнуться мультикультурализмом, узнать как живут евреи в других странах, об их проблемах", - перечисляет она положительные стороны таких встреч.

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Литва сталкивается в проблемой массовой эмиграции населения, и здесь вряд ли можно кого-либо выделять по национальности. По словам Амит, немалая часть склонна остаться здесь. Другая тенденция совпадает в общей: страну покидают.

"Евреи перемещались из одной страны в другую, у многих за рубежом есть родственники. Поэтому, возможно, им проще переехать жить в другие страны. Кроме того, есть в Европе и еврейские университеты", - добавила она.

Амит – член Совета общины евреев Литвы и, говоря о буднях, в первую очередь ведет речь о помощи тем членам общины, кто в ней нуждается. "Кроме того, это работа с детьми. Есть места, где собираются люди старшего возраста. Праздники, курсы по изучению иврита, танцы и прочее. Занятий много и каждый может что-то для себя найти. Есть религиозная еврейская община, которая приглашает всех на ежедневные молитвы, побыть вместе в синагоге – она дает духовную пищу", - рассказывает собеседница.

В заключение, отвечая на вопрос о стоящих перед общиной евреев проблемах, Амит прежде всего назвала ассимиляцию. С другой стороны, говорит она, это естественный момент.

"Общине довольно сложно существовать, если она небольшая. Как говорится, с двоюродным братом или сестрой семью не создашь. Другой момент заключается в том, что очень многие покидают Литву. И, в конце концов, есть общая демографическая тенденция, мы живет в стареющем обществе, и люди постарше потихоньку нас покидают", - резюмировала она.

От привилегий до наших дней

С раннего Средневековья судьба местных евреев связана с историей этих земель. В XII-м веке сюда двинулись те, кто бежал, спасаясь от преследований крестоноцев. Привилегии Витаутаса Великого даровали евреям все права и свободы свободных жителей Великого княжества Литовского, но в последующие времена их и изгоняли из ВКЛ, и ограничивали в правах. В определенный момент времени Католическая церковь даже призывала в том числе и к крестовому походу против еретиков. Были и периоды, когда евреям было указано носить отличающую их от прочих жителей страны одежду, чтобы различать этот народ от христиан.

В середине XVII столетия для евреев наступили серьезные испытания в период восстания Богдана Хмельницкого. Многие бежали, другие оказались на рынках рабов. Для оставшихся и вернувшихся в свои дома по окончанию восстания наступили сложные времена, однако постепенно евреи стали восстанавливать свое положение. Пребывание под короной Российской империи закончилось известными по истории погромами. Это привело к массовому исходу литовских евреев из Восточной Европы в США, Южную Африку, земли Палестины.

После падения империи представители этого народа принимают активное участие в борьбе литовцев за независимость, позже они занимали должности в государственных структурах независимого Литовского государства. Однако общеевропейские тенденции, обретавший в межвоенный период силу нацизм оказали на их положение свое воздействие.

После аннексии Литвы СССР литовская территория была оккупирована нацистами и в результате Холокоста, стала местом уничтожения еврейского населения Литвы, а также евреев из других стран Европы. В результате погибли почти 95% местных евреев.

Амит Белайте © Asm. archyvo nuotr.

После войны, в оккупированной СССР Литве представителей этой национальности практически не осталось. Сегодня в Литве известны более 200 мест массовых расстрелов евреев. Кстати, совсем недавно в Каунасском районе был открыт еще один мемориал убитым в 1941 году евреям.

Война закончилась, города опустели, поскольку евреи были заметной частью городского населения.

Вопрос Холокоста в независимой Литве до сих пор остается болезненным для литовского общества, об этом говорит, например, реакция в Литве на книгу журналистки Руты Ванагайте "Наши", рассказывающей об участии литовцев в уничтожении евреев. Идет также активная дискуссия об уместности увековечения памяти "генерала Ветры", которого одни считают героем, другие - причастным к убийствам.

В советский период численность еврейского населения значительно не возросла, многие эмигрировали в 70-х гг., вторая волна эмиграции началась после распада СССР.

Довоенный Вильнюс считался крупнейшим центром еврейской культуры, сегодня же еврейская община невелика. По данным переписи населения в 2011 году, в Литве проживает 3050 евреев - 0,08% всех жителей страны. При этом за рубежом, например, в Израиле и США, очень многие евреи имеют литовские корни.

Сегодня у литовских евреев есть свои учебные учреждения - действует гимназия, негосударственная школа и детский сад. Открыты двери и единственной оставшейся в Вильнюсе синагоги, еврейская община Литвы. Еврейские организации много внимания уделяют увековечению памяти жертв Холокоста.

Материал подготовлен при поддержке Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы.