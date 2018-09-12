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Сигареты
Вильнюс давно стал шоппинг-Меккой для белорусов. Про распродажи в наших торговых центрах белорусы узнают на месяц раньше, чем вильнюсцы. Про очереди на белорусско-литовской границе все знают и, похоже, привыкли к ним и воспринимают как неизбежное зло.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ассортимент товаров, которые соседи везут из Литвы, разнообразен: колбасы и сыры, кофе и алкоголь (даже без скидок приличные напитки тут дешевле, чем в Беларуси), одежда и обувь, детские коляски, игрушки и многое другое.

А что литовцы везут из Беларуси? Мы расспросили тех, кто имеет возможность регулярно ездить в Беларусь, что они чаще всего везут в Литву - для себя или по просьбе знакомых. Получился такой топ-10 товаров из Беларуси, популярных в Литве.

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Сигареты
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