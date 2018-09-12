Ассортимент товаров, которые соседи везут из Литвы, разнообразен: колбасы и сыры, кофе и алкоголь (даже без скидок приличные напитки тут дешевле, чем в Беларуси), одежда и обувь, детские коляски, игрушки и многое другое.

А что литовцы везут из Беларуси? Мы расспросили тех, кто имеет возможность регулярно ездить в Беларусь, что они чаще всего везут в Литву - для себя или по просьбе знакомых. Получился такой топ-10 товаров из Беларуси, популярных в Литве.