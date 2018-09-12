Ассортимент товаров, которые соседи везут из Литвы, разнообразен: колбасы и сыры, кофе и алкоголь (даже без скидок приличные напитки тут дешевле, чем в Беларуси), одежда и обувь, детские коляски, игрушки и многое другое.
А что литовцы везут из Беларуси? Мы расспросили тех, кто имеет возможность регулярно ездить в Беларусь, что они чаще всего везут в Литву - для себя или по просьбе знакомых. Получился такой топ-10 товаров из Беларуси, популярных в Литве.
- 1. Сигареты
- 2. Крепкие спиртные напитки и пиво
- 3. Лекарства белорусского производства
- 4. Конфеты и зефир
- 5. Детский трикотаж
- 6. Косметика
- 7. Ртутные термометры
- 8. Нижнее белье и трикотаж
- 9. Детское питание
- 10. Валенки и другая обувь
Что везут из Беларуси? Топ-10 белорусских товаров, популярных в Литве (11)
Вильнюс давно стал шоппинг-Меккой для белорусов. Про...
На следующей неделе один день жители смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом (4)
В Литве идет подготовка к проведению Европейской...
Появятся ли в Литве специализированные алкогольные магазины? При одном условии (5)
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в гостях на...
Сравнение среднего класса в Литве и Эстонии: что может позволить себе эстонская семья (7)
Жители Литвы считают, что люди, которые относятся к...
Кнут и пряник: Минфин хочет ввести не только налог на автомобиль, но и льготы (7)
Правительство Литвы пока не предлагает расширить налог...
TOP новостей
Сравнение среднего класса в Литве и Эстонии: что может позволить себе эстонская семья (7)
Жители Литвы считают, что люди, которые относятся к...
Что везут из Беларуси? Топ-10 белорусских товаров, популярных в Литве (11)
Вильнюс давно стал шоппинг-Меккой для белорусов. Про...
Прогноз власти Литвы: рост зарплат превысит рост цен (32)
Министерство финансов Литвы представляет свой...
Появятся ли в Литве специализированные алкогольные магазины? При одном условии (5)
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в гостях на...
Как долг в 800 вырос до 14 000 литов: все началось с небольших штрафов (14)
После публикации на портале DELFI о доходах приставов в...