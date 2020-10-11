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В этом году парламентские выборы будут иными – из-за пандемии коронавируса избиратели приходят в масках, с документами, их также просят принести свою ручку.
Что важно знать избирателям во время парламентских выборов
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Главизбиркома (ГИК), карандаш для этого не годится.

Тем, у кого ручки не будет, ее предоставят, а потом дезинфицируют.

Избиратели должны соблюдать дистанцию в 1 м.

Минздрав указал, что есть и дополнительные рекомендации. Не рекомендуется брать с собой на место голосования других людей, которые не голосуют.

Рекомендуют заранее подготовиться к голосованию, чтобы находиться на участке как можно меньше времени (подготовить документы, иметь ручку и т.д.)

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Руки избиратели дезинфицируют еще до того, как заходят в помещение.

Если у избирателя есть симптомы болезни, ему рекомендуют обращаться к врачу по номеру 112.

Если больной с симптомами болезни голосует, он должен находиться в помещении в респираторе FFP2, потом он должен связаться с семейным врачом или вызвать скорую по номеру 112.

При голосовании важно соблюдать безопасное расстояние между избирателями.

Около входа должен стоять человек, который регулирует поток, и выдает людям с симптомами респираторы FFP2.

Где возможно, следует отметить расстояние между людьми: отметины на полу и т.д. Важно избегать непосредственного контакта при проверке документов, получении бюллетеней и т.д.

Между столами должно соблюдаться безопасное расстояние или установлены перегородки, рекомендуют также установить перегородки между избирателями и членами комиссии.

Места входа и выхода должны быть отмечены, чтобы не было смешения потоков. В идеале вход и выход должны размещаться в разных местах.

Важно предусмотреть помещение, в котором будет изолирован человек с симптомами болезней дыхательных путей.

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