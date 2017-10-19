Что в первую очередь будет делать государство, если возникнет угроза его суверенитету или территориальной целостности? Это не теоретический вопрос.

Литва уже пережила это в июне 1940 года, а ответственные лица были словно парализованы – армия без приказа не оказала сопротивления, а страну оккупировали практически без единого выстрела. Такой печальный опыт заставил Литву учиться на исторических ошибках. В первую очередь юридически.

Литва, как, кстати, любая демократическая страна, готовится к войне заранее: армия, другие ответственные ведомства готовят планы обороны, свои навыки совершенствуют во время учений. Однако часто забывают, что предусмотрены и очень важные формальные процедуры, что и как надо делать в случае войны. Одна из важнейших – Закон о военном положении.

1940 m. birželį Lietuvos dienraščiai nerišliai pranešinėjo apie „padidėjusį ribotą SSRS kariuomenės kontingentą mūsų krašte“, o išeivijos laikraštis „Draugas“ tiesiai šviesiai rėžė – „Rusija okupavo Lietuvą“. © Archyvo nuotr.

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Согласно Закону о военном положении, "в стране или на ее части могут ввести военное положение, которое вводят, если надо защищать Родину в случае вооруженного нападения или его угрозы, если возникает угроза суверенитету или территориальной целостности Литвы, или если надо выполнять международные обязательства страны для обеспечения обороны страны или других жизненно важных функций во время войны".

На минувшей неделе Минобороны Литвы распространило сообщение о том, что подготовлен новый проект закона "О военном положении". Одна из причин изменения закона - то, что сейчас действует вариант, утвержденный в 2000 году.

"За это время Литва стала членом Евросоюза и НАТО, поэтому действующая редакция не отвечает ни нынешнему геополитическому положению, ни изменениям внутри страны, поэтому обновляемый закон – часть пересмотра всей законодательной базы, связанной с обороной страны", – сказал глава МО Раймундас Кароблис.

По его словам, закон 2000 г. не был достаточно исчерпывающим, ясно не очерчивалась компетентность командующего состава, непонятен был и статус членов военных объединений, кроме того, некоторые установки не соответствовали международному гуманитарному праву и законодательной базе ЕС.

Суть закона не многим отличается от сути первого варианта: в случае необходимости защиты Родины президент немедленно принимает решение о введении военного положения, это решение утверждают на ближайшем заседании парламента.

Военное положение могут ввести на всей территории или на части территории страны. В решении должно указать основания и цель для введения военного положения, также перечислено, какие права и свободы будут ограничены.

DELFI ознакомился с новым проектом и обратил внимание на то, что новый вариант более подробный, в нем шире и подробнее охарактеризованы действия ведомств и граждан, ответственность, роль, обязанности во время войны.

"Я бы назвал эту редакцию совершенно новым документом. Это очень важный и полезный закон, поскольку он вносит больше ясности – ясно расписана гражданская сторона. С другой стороны, минусом я считаю факт, что этот проект готовили, если я не ошибаюсь, почти год или больше.

Конечно, много надо было менять, но это вопрос приоритета – что сначала готовишь - стратегию, новую военную доктрину или закон, который реально создает юридические рамки и говорит, как надо воевать", – прокомментировал новый документ преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ, эксперт по военному делу Дейвидас Шлекис.

Он заметил, что в новой редакции большая роль, ответственность и полномочия возложены на командарма. Он не только командует, но и может "запретить или ограничить использование электронных средств связи, или уполномочить делать это части Литовской армии, если есть основания предполагать, что по этим каналам распространяют информацию или эти связи могут представлять опасность для вооруженных сил и общественного порядка".

Т.е., по словам Шлекиса, командарм может отключить интернет. Правда, источники DELFI, пожелавшие остаться не названными, сказали, что не все так просто. Командарм якобы все равно должен советоваться с главным человеко в президентском дворце – главнокомандующим.

Источник DELFI отметил, что в новой редакции больше функций появилось и у президента. Он принимает решения по вопросу обороны, необходимые для функционирования госведомств и мэрий, координирует дипломатические средства обороны. В последней деятельности участвует и глава МО.

"Сила министра выражена через иные области – он заботится об ассигновании, связях с союзниками, само министерство во время войны должно работать для вооруженных сил", – прибавил источник.

Кроме того, в законе подчеркнуто, что в случае войны политического руководства страны в Вильнюсе скорее всего не будет – оно станет мобильным и трудно досягаемым для противника, но по-прежнему будет работать. И даже в том случае, когда, к примеру, президент или спикер не могут принимать решения или президент, не желая брать на себя ответственность, переходит через реку и покидает страну, армия и все граждане страны все равно могут и должны оказывать сопротивление.

"Если упомянутого политического звена нет, приказ о сопротивлении может отдать как командарм, так комбат или просто военные, как это предусмотрено в другом законе 2000 г. - законе о вооруженной обороне и сопротивлении. Он появился после того урока, который страна получила в свое время, когда армия ничего не делала, не сделала ни единого выстрела. Ситуация 1940 г. не должна повториться", – указал источник.

В новой редакции новые полномочия появились у других ведомств. К примеру, правительство может ограничивать хозяйственную или коммерческую деятельность.

Если во время военного положения из страны захотят уехать военнообязанные, они должны получить соответствующее разрешение ведомства обороны, а, прибыв в страну, указанную в этом ведомстве, – зарегистрироваться в посольстве или консульстве Литвы.

Во время военного положения правительство также "может регулировать цены на питьевую воду, необходимые продукты питания, другие товары и услуги", а также временно перенимать частное имущество или реквизировать его. За невыполнение таких обязательств грозит уголовная ответственность.

В стране могут быть назначены военные коменданты, которые "обеспечат взаимодействие между командармом и мэриями", а также будут ВРИО директоров администраций мэрий.

Директора администраций мэрий также получают некоторые полномочия - могут объявлять информацию о закрытых или опасных территориях, вводить комендантский час, принимать решение о временном изъятии/реквизиции имущества, назначать работы и т.д.

Если директор администрации не будет выполнять свои функции, то его снимут с поста.

В новой редакции также перечислено, кто во время военного положения может относится к военным силам. По сравнению с 2000 г. этот список значительно расширен.

Кроме армии, подчиненных МВД (за исключением полиции), пограничников, к ВС относится Второй департамент оперативных службы при МО (контрразведка) и боевые отряды стрелков, партизаны и участники вооруженного сопротивления.

Министр обороны Кароблис заметил, что проект этого закона еще не окончательный – сейчас его рассматривают в нескольких министерствах и ответственных ведомствах, которые смогут предлагать изменения для его усовершенствования.

"Проект закона значительно отличается от своей первоначальной версии объемом и комплексностью: он отражает вынесенные уроки после российской агрессии в отношении Украины и охватывает оборону всей страны на случай военного положения. Я убежден, что после дискуссий и согласований у нас будет закон нового качества", – сказал Кароблис.

Отмечается, что закон планируют передать на рассмотрение в парламент во время весенней сессии, а действовать он начнет с 2019 г.