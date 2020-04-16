Что происходит в закрытом Неменчине: жители в шоке

Выехать из городка могут лишь те, кто должен отправиться к врачу или на работу. В самом городе движение транспорта не запрещено. Эти правила будут действовать в течение недели.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене 16 апреля сказала, что проверяют и въезжающие и выезжающие автомобили.

"Вместе с представителями администрации муниципалитета полиция закрыла город, проверяют въезжающие и выезжающие автомобили", – сказала министр. Она прибавила, что доставка товаров в городок не ограничена,жители могут ездить на работу в другие города.

"За ситуацией будут наблюдать, проводят оценку, хочется пожелать, чтобы через неделю ситуация стабилизировалась и улучшилась", – сказала министр.

Тамашунене сказала, что в планах – проверка большей части жителей Неменчине.

"Будет установлен порядок, но да, сегодня рассматривали возможность максимально проверить всех жителей города. Мы начали с работников Vilnikа, работников социальных учреждений, жителей дома опеки, потом – проверят и жителей", – сказала она.

Министр напомнила жителям и о больших штрафах за нарушение карантина.

"Наши сотрудники приложат максимум усилий, чтобы защитить жителей, поэтому важно беречь друг друга, быть ответственными и перед другими горожанами, использовать средства защиты", – заметила министр.

"Решение было принято быстро, поскольку зафиксирован очаг", – продолжила Тамашунене.

Директор администрации Вильнюсского района Люцина Котловска сказала СМИ, что самая большая проблема - простая. такое решение было неожиданным для жителей.

"Это стало неожиданностью. Это такое неудобство, скажем так, внезапное. Но я думаю, жители отнесутся с пониманием и смогут приспособиться к такой изоляции", – сказала она.

По ее словам, вчера было начато тестирование работников дома опеки Senevitа, а сегодня начнут проверять работников Vilnikа.

Она заметила, что общение проходит гармонично. "Работа идет, она не остановилась", – сказала Котловска.

Староста Неменчине Артур Комаровский сказал, что у жителей такое быстрое введение ограничений вызвало шок.

"Люду, конечно, в шоке, что вирус так быстро здесь появился, что распространяется, я надеюсь, они понимают, что если врачи говорят, что это необходимая мера, надо выполнять требования", – сказал староста.

"Чувствуется страх, они не знают, кому надо изолироваться, кому нет. Чтобы было не так страшно, дезинфицировали все улицы, подъезды", – сказал он.

В Неменчине на данный момент зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом. В городке живут 5000 человек.