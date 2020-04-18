Что происходит в закрытом Неменчине: такого видеть еще не доводилось

Директор администрации мэрии Вильнюсского района Люцина Котловска рассказала о ситуации в Неменчине.

"С утра ситуация была одна, вчера другая изменилась, а сейчас набирает обороты, снова меняется. Беспокойство вызывает тот факт, что Неменчине стала очагом инфекции, здесь ограничено движение, запрет на свободное перемещение - одна из мер, которые помогают остановить распространение болезни, у людей такие перемены вызывают беспокойство, но я предлагаю потерпеть недельку, это даст результат, не позволит вирусу распространиться за пределами Неменчине. По последним данным, очаг - не только швейная компания, заболела и медсестра дома опеки", – сказала Котловска.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что ситуация как в Неменчине, так и в Литве находится под контролем.

Пожела сказал, что больше всего проблем вызывает тот факт, что люди до конца не понимают, что можно, а чего нельзя делать. "Что касается проверочных пунктов, больше всего хлопот бывает с людьми, которые пытаются ехать транзитом через Неменчине, но первые дни такими всегда бывают, потом станет яснее, люди поймут, что можно, а чего нельзя", – сказал он.

По словам Котловской, весь городок сейчас пустой, как будто все вымерли.

"Я думаю, что после таких жестких мер, как закрытие городка – улицы города опустели, раньше такого видеть не доводилось. Я видела видео, как сейчас выглядит Неменчине – никогда такого не видела: людей на улицах практически нет, нет и речи о каких-то сборищах, детские площадки, скверы пустуют – как будто город вымер", – сказала собеседница.

Как одну из проблем, она назвала справки о прописке (декларации места жительства).

"Самой большой проблемой были справки о декларации места жительства. Староство работало до позднего вечера, но тут же надо было сотрудничать и с полицией, удалось решить эту проблему. На выезде человек должен был показать справку, что работает в Вильнюсе. Достаточно было показать рабочее удостоверение, трудовой договор, график работ. А когда надо было вернуться домой, надо было доказать, что ты живешь в городе. Да, проверяли и базы данных, поступали заявки, выписывали справки. Поймите, на подготовку у нас была одна ночь", – сказала собеседница.

Пожела сказал, что особое внимание уделяют тем, кто должен соблюдать режим самоизоляции.

"У нас есть приоритет - люди, которые должны оставаться в самоизоляции – мы должны их контролировать. У нас есть доступ к базе данных, там данные о тысячах людей, для нас большой вызов - выбрать подходящую форму контроля этих людей", – сказал генкомиссар.

Котловска заверила, что такие люди должны строго соблюдать самоизоляцию.

"Мы не должны выпустить ситуацию из-под контроля, должны все эти точки контролировать: Senevita, Неменчинская больница. ы все работаем объединенными силами, в городе дежурит полиция, полиция знает, где живут люди, которые должны соблюдать режим самоизоляции, они подходят к дому, просят подойти к окну, показать документы, чтобы убедиться, что этот тот же человек. Работа ведется постоянная", – сказала глава администрации.