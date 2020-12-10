Что происходит на индивидуальных спортивных тренировках: количество людей вызывает беспокойство

Каролис утверждает, что в спортклубе в Северном городке (Вильнюс) 3 декабря спортом занималось больше 10 человек. Мужчина обратился в полицию.

"Видите, как мы соблюдаем ограничения. 15 человек без масок, а на улице могут ходить только по двое" – писал он Delfi.

Представитель клубов Impuls и Lemon gym Доната Висоцкайте-Лауринчикене сказала Delfi, что сейчас в трех клубах можно заниматься индивидуально с тренером или же там могут заниматься спортсмены-профессионалы – это Lemon Gym в Вильнюсе в Северном городке, Lemon Gym на проспекте Саванорю в Каунасе и Impuls в Клайпеде.

"У нас есть договоры, разрешающие проведение индивидуальных тренировок с 22 тренерами в Вильнюсе, 15 в Каунасе и 4 в Клайпеде. По правилам, на одного человека полагается 10 кв. м. Мы выделяем от 35 до 61 кв. м", – заметила она.

Согласно постановлению главы Минздрава, во время карантина индивидуальные тренировки могут проходить в общем помещении, если тренеру и спортсмену предоставлено по 10 кв. м. В спортклубах могут заниматься спортом и спортсмены, которые готовятся к состязаниям.

По словам представителя Lemon gym, без предварительной записи никто в клуб попасть не может.

"Тренеры ходят в масках или со щитками, все оборудование дезинфицируют перед и после каждого упражнения, помещения убирают и дезинфицируют по ночам, вентиляция работает на полную мощность. С помощью видеокамер мы следим за соблюдением правил безопасности", – заверила Висоцкайте-Лауринчикене.

Она заметила, что все тренеры с начала ноября должны работать в масках.

Висоцкайте-Лауринчикене заверила, что представители клуба просмотрят видеозаписи, чтобы проверить полученную информацию.