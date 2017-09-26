Учения "Запад" связывают не просто с учебными маневрами, а с угрозой, которую они представляли. Официально учения прошли 14-20 сентября, а по оценке военных, политиков и экспертов длились они намного дольше. Интерес к учениям спал, сейчас начали их анализировать и оценивать.

Самые мрачные сценарии будто "Запад" станет прикрытием для агрессии в отношении Украины или стран Балтии, не подтвердились. Серьезных провокаций также не было, несмотря на то, что Литва во время учений публично реагировала на несколько случаев незаконного пересечения границы – границу перешли российские и белорусские пограничники, а в минувшие выходные границу воздушного пространства нарушил самолет Ил-76.

Все эти инциденты Москва и Минск списали как незначительные случайности, а организаторы учений подтрунивали над соседями и НАТО из-за опасений, связанных с "Западом". Как и можно было предположить, эти сообщения и стали сигналом, который хотел передать Кремль.

Первая весть: не смешите, мы не представляем никакой угрозы

В отличие от 2009 или 2013 г. учения "Запад" в этом году проходили в условиях другого климата безопасности. После военной агрессии Кремля в отношении Украины в 2014 г. внимание к российским силам в регионе усилилось еще до учений.

За последние 3 года Россия провела десятки необъявленных учений, российские корабли и самолеты стали проявлять агрессию в регионе Балтийского моря. Опасения высказывали не только страны Балтии, но и союзники.

США укрепили свои разведывательные и боевые единицы в регионе, разместили батальоны в странах Балтии, а Швеция провела крупнейшие военные учения со времен окончания Холодной войны.

Но организаторы "Запада" все же использовали накаленную обстановку в своих целях и попытались доказать, что все страхи - это лишь истерика стран Балтии.

"Наши цели достигнуты, это были не показательные, а настоящие практические учения, так что, не приведи Господь, чтобы они повторились в реальности. Конечно, мы ничего не скрывали, это демонстрация российских и белорусских сил, направленная на защиту государства-союзника, для демонстрации, а не войны", - сказал Александр Лукашенко.

Звучали подобные заявления и с российской стороны.

"Я думаю, что они сознательно вызывали раздражение, ходили вокруг этих красных линий, чтобы вызвать у нас истерику, усилить наш образ как неадекватных", – сказал глава Freedom House Витис Юрконис, подчеркнув, что именно поэтому и не надо реагировать на подобные провокации.

Вторая весть: и мы готовимся к гибридной войне

Организаторы учений мастерски манипулировали легендой учений. Вначале говорили о борьбе с незаконными военными группировками диверсантами. А в середине учений речь шла уже только о "решительном ответном ударе" по сепаратистам и поддерживающим их конвенционным силам, которые и были разбиты в ходе учений.

Когда вопросы о таком течении учений были заданы министру обороны Беларуси Владимиру Макарову, он лишь сослался на труд Евгения Месснера "Мятеж — имя Третьей Всемирной".

Парадокс в том, что идеи "восставших мятежников" практически были применены в Украине и сделала это Россия – в 2014 г. где изначально появились не только "зеленые человечки" - российские военные без отличительных знаков, но и появились "отряды самообороны" – пророссийски настроенные местные деятели криминального мира и другие деятели, приехавшие из России военные или бывшие военные.

Третья весть: мы нанесем НАТО разгромный удар

В ходе учений между руководство России и Беларуси постоянно демонстрировало "братскую любовь".

Зависимость Беларуси от России с каждым годом усиливается, а интеграция в военном плане стала очевидной. Именно поэтому вся показательная часть учений, особенно то, что было на территории Беларуси - это лишь дымовая завеса. Стоит отметить, что независимых журналистов на 3 из 6 дней учений к себе пустила лишь Беларусь. Даже наблюдатели заметили, что заявленное количество военных на территории Беларуси, вероятно, было реальным. Это вроде должно свидетельствовать о том, что организаторы учений не лгали.

Однако военные заметили, что больше всего прозрачности в действиях не хватало России, которая впустила наблюдателей лишь на один полигон во время показательной части учений.

Пока публичная часть учений проходила под увеличительным стеклом, Россия проводила учения на всей своей территории.

На всей территории России активировали ПВО, отряды проводили имитационную и боевую стрельбу, сбивали ракеты и цели, имитирующие самолеты. Подобные атаки против России способны осуществлять лишь военные силы НАТО и Китая, хотя именно силы НАТО начинают атаки с действий авиации.

Большое внимание уделялось переброске войск и борьбе с подлодками.

Практически нет сомнений, что отрабатывали остановку и уничтожение сил, брошенных на помощь страна Балтии: сначала участвовали мобильные отряды десантников, а затем в ход пустили бронетехнику, которую прикрывала авиация, параллельно вели войну на воде.

Эта часть учений не осталась незамеченной: Россия демонстрирует способность воевать против более прогрессивного в плане технологий противника, останавливать его и добиваться своих целей на заданной территории. Знакомый с этим потенциальный противник должен смириться с неизбежностью и уступить Кремлю.