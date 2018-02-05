По данным представителей Министерства социальной защиты и труда (Соцмина), минимальные взносы в "Содру" для людей, которые работают не полный рабочий день - это шаг для улучшения социальных гарантий этих людей. Однако с этим согласны не все работодатели.

Директор компании Ideali švara Романас Мотекайтис заявил, что это ограничивает права человека.

"Власти заставляют людей работать 8 часов в день. Это советское мышление, мы возвращаемся в советское время, даже во времена крепостного права.

Вы сами подумайте, человек хочет работать полдня, а власть не разрешает. Разве это хорошо? Это нарушение прав человека. А почему работодатель должен отвечать за то, что делает человек, неужели он отвечает за работника?", – вопрошает он.

За месяц ему пришлось уволить 20 человек, поэтому он не понимает, чем минимальные взносы выгодны работникам.

Между тем глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас поддерживает это новшество и утверждает, что особого сопротивления работодателей при обсуждении этого вопроса не было.

Но у него тоже есть замечания относительно нового порядка. "Содра" и Соцмин назвали 10 вопросов о введении минимальных взносов, их значении,

исключениях и т.д.

DELFI представляет эти вопросы и ответы на них с комментариями экспертов.

1. Зачем потребовалось вводить минимальные взносы?

В Литве 150 000 человек работают за зарплату меньше минимальной (это практически каждый 7). Эти люди болеют, воспитывают детей, зарабатывают на пенсию. Однако им грозит в два раза меньшая пенсия, чем средняя. По данным Соцмина, введение минимальных взносов решит эту проблему.

Однако глава Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас сказал DELFI, что такие заявления звучат странно, поскольку решение о необходимом стаже придумано властями.

"Иными словами, введено правило, что если ты не платишь взносы с минимума – вообще ничего не получишь, и это создано властью. Если власть заботится о людях, то могла упразднить это требование, и сколько человек заплатил бы налогов – столько получил бы в старости. Мало заплатил – мало и получил бы, но это было бы справедливо", – считает Шиленас.

2. Какая польза работникам?

От взносов работодателей зависит, какую пенсию получит человек в будущем и социальные выплаты сейчас. За год работник накопит полный годовой стаж (до сих пор за полставки был стаж - полгода).

Однако работодатели утверждают, что работникам это принесло больше вреда чем пользы, поскольку некоторых пришлось уволить.

3. Как работодателям узнать, сколько надо платить?

На все эти вопросы работодателям отвечает "Содра". Министр Линас Кукурайтис подсчитал, что после введения нового порядка каждый такой работник обойдется работодателю на 50 евро дороже.

4. Значит ли это, что человек сейчас уже не может работать на полставки или несколько часов в день?

Может, только важен размер зарплаты, если она меньше минимума, то работодателю все равно придется заплатить больше налогов.

5. Если человек работает на себя и еще работает наемным работником, должен ли работодатель все равно платить больше налогов в "Содру"?

Да, работодателю все равно придется платить взносы с минимальной зарплаты.

6. Что делать, если студент хочет работать неполный рабочий день?

На молодежь до 24 лет новый закон не распространяется.

7. Осложнит ли это новшество возможность трудоустройства пенсионеров?

На пенсионеров и инвалидов этот закон также не распространяется.

8. Если человек ухаживает за ребенком-инвалидом и работает неполный рабочий день. Уволит ли его работодатель?

На людей, застрахованных на деньги государства, новое правило также не распространяется.

9. Если человек работает в двух местах на полставки, кто из работодателей должен платить больше налогов?

В таком случае ни одному из работодателей не придется доплачивать.

10. Как платить взносы, если работник болел или не работал по какой-либо иной причине?

Взносы считают с минимальной зарплаты в зависимости от числа отработанных рабочих дней.