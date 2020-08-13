Тормозной путь - это расстояние расстояние, которое проходит транспортное средство с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки. Остановочный путь - расстояние, которое проходит транспортное средство с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки.

Чтобы в решающий момент можно было своевременно остановиться, важно выбрать безопасную скорость, обладать необходимыми навыками вождения и ездить на скорости, на которой позволяет ехать опыт водителя. Эта скорость обычно бывает меньше допустимой. Для тормозного, а в особенности для остановочного пути очень важна реакция водителя, поскольку то, насколько быстро водитель отреагирует на ситуацию, обусловит то, как скоро удастся остановиться. Не менее важно позаботиться о качестве резины.

Однако в любом случае по мере повышения скорости растет тормозной путь и уменьшается угол обзора водителя, а это повышает вероятность ДТП. Эксперты объяснили, что при повышении скорости в два раза, тормозной путь увеличивается в 4 раза. Это значит, что при скорости 50 км/ч тормозной путь составит 15 м, а 100 км/ч – 60 м.

Ситуация ухудшается еще больше, если скорость увеличивается в 3 раза, поскольку тогда тормозной путь увеличивается в 9 раз, это значит, что при скорости 150 км/ч остановиться удастся через 135 м после того, как вы полностью выжмите педаль тормоза. Эксперты призывают оценить и другие факторы, влияющие на торможение. Во-первых, надо оценить дорожное покрытие, ведь во время тумана оно бывает скользким, а в случае дождя тормозной путь увеличивается еще больше. Чтобы избежать несчастья, рекомендуется не только сбавить скорость, но и соблюдать безопасную дистанцию.

Эксперты отмечают, что в идеальных условиях расстояние должно быть 2 секунды или половина скорости. Это значит, что при скорости 50 км/ч расстояние от едущего впереди автомобиля должно быть 25 м. Но при неблагоприятных условиях дистанция должна быть еще больше.

Водители также должны не забывать учитывать и свое состояние. Если водитель устал, болен или плохо себя чувствует, то ему нужно больше времени, чтобы заметить и должным образом отреагировать на препятствие. Специалисты сказали, что, когда садишься за руль, надо оценить свое состояние, ведь если человек устал, то время реакции увеличивается в два раза (как и при вождении ночью), поэтому стоит отложить поезду и отправляться в путь, отдохнув.

Эксперты рекомендуют водителям помнить об еще одном важном правиле – сбавлять скорость надо перед поворотом, а не тогда, когда уже повернули руль. Специалисты утверждают, что во время резкого торможения на повороте, особенно если дорожное покрытие влажное или мокрое, то резина может утратить сцепку с поверхностью, а авто соскользнет с дороги.

"Если требуется резко тормозить, чтобы избежать столкновения с препятствием, другим автомобилем или вышедшим на дорогу человеком, на тормоз рекомендуется жать не легко, а жать на педаль до упора. Только в таком случае тормозной путь будет максимально коротким.

Специалисты также обратили внимание на то, что во избежание несчастий всякий раз при приближении к пешеходному переходу водитель должен сбавить скорость, даже если не видит пешеходов, особенно если он едет по жилому дорогу. Ехать медленно рекомендуют и при пересечении перекрестка, ведь безопасная скорость позволит избежать несчастья, если ошибку допустит другой водитель.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.