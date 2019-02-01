Не стоит забывать, что жители болеют не только гриппом и ОРВИ. Случаются и другие недомогания, травмы и т.д. Некоторые из них могут представлять угрозу жизни людей.
В приемном отделении поступивших пациентов классифицируют по состоянию здоровья – в первую очередь помощь оказывают тяжело больным, поэтому время, проведенное в очереди, зависит от того, сколько таких пациентов поступило. Всего есть 4 категории: 1-2 – помощь необходима немедленно, 3-4 – помощь необходима в течение 30 минут или 1 часа.
Поэтому если вы приехали в больницу и вам нужна консультация врача, надо вооружиться терпением.
Если речь идет о ребенке, состояние которого нормальное, если ему не требуется срочная помощь, лучше не везти его в больницу. Надо оценить ситуацию и попробовать сначала решить проблему с помощью дежурного врача в поликлинике (большая часть поликлиник предоставляет такую услугу по ночам и в выходные дни, см. https://goo.gl/y8jxbu.).
Следует знать, что в некоторых случаях семейные врачи приезжают к пациентам на дом. На дом ездят к пациентам, если температура у них повышается до 38,5oC и выше, и не сбивается и к тем пациентам, у которых при высокой температуре на теле появилась сыпь. Кроме того, на дом приезжают к младенцам, детям-инвалидам, лицам с трудоспособностью до 25% и к неходячим больным, которые нуждаются в постоянном уходе.
Кроме того, по номеру 033 всегда можно проконсультироваться с врачами скорой помощи.
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