Изменения цен неизбежны

Рута Вайнене, экономист и исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Литвы, сказала, что цены в любом случае изменились бы, независимо от валюты. Поэтому люди, которые обвиняют евро, безусловно, ошибаются.

"Как экономист, я могу сказать, что литы также были очень близки к евро. Если еще помним литы, то он был привязан к евро с 2002 года, до 1994 года он был привязан к доллару США, а затем привязан к евро по странному курсу 3,4528, но не был привязан к фиксированному курсу, но было валютное управление. Валютное управление означало, что лит у нас как номинал.

Эта бумажная банкнота или монета. Но в основном мы уже тогда использовали денежную политику Европейского центрального банка. Туда отдавался евро и получались литы, используемые в обороте. По сути, эта денежная политика уже была европейской в течение некоторого времени.

Цены в любом случае изменились бы - литами или евро. На цену оказали влияние многие другие факторы. Та же самая денежная политика, которая является экспансивной, и предложении, спрос, но, по-видимому, в долгосрочной перспективе, для удобства, возможно, произошло округление, но у меня нет полномочий комментировать, потому что вокруг цены существует целая цепочка. В конечном итоге она определяется продавцом, но это не означает, что он устанавливает цену", - сказала экономист в передаче "День с DELFI".

Возможности людей отличаются

По ее словам, не нужно ожидать, что люди вдруг почувствуют удовлетворение всем.

"Люди, вероятно, чувствуют ту покупательную способность, которая, естественно, с введением евро, не может стать средней для Европейского Союза, такого чуда не следовало ожидать. Очевидно, они все еще думают, что не могут удовлетворить свои основные потребности так, как им хотелось бы. Значительная часть нашего дохода по-прежнему идет на налоги, коммунальные услуги и продукты питания. Да, мы все еще являемся развивающейся страной, пока так будет продолжаться, мы будем страной, которая создает основания. Мы не должны ожидать, что люди будут всем довольны",- сказала она.

По словам собеседника, не все люди имеют одинаковую возможность купить тот или иной товар, но это всегда нормально.

"У всех людей разные доходы, разные бытовые ситуации. Если речь идет о пожилых людях, у некоторых из них есть дети, которым они помогают, у других есть дети, которых нужно содержать. Опять же, если в семье два человека или один человек - вдова или вдовец, - это совершенно разные ситуации.

Город и деревня - тоже разные ситуации. Но, конечно, мы все хотим, чтобы наш доход был выше, независимо от того, какова наша деятельность. Только иногда мы не соглашаемся насчет путей, которые приведут к доходам, способным удовлетворить наши потребности. Разница естественна, но стремления - такие же", - объяснил экономист Р. Вайнене.

Директор отдела исследований продуктового маркетинга литовского института аграрной экономики Альбертас Гапшис утверждал, что цены на некоторые продукты в Литве меняются по причине глобальных экономических явлений. Литва также связана с ними.

"В то, что я скажу, наверное, никто не поверит. Конечно, я пользуюсь данными Департамента статистики или Сельскохозяйственного информационно-делового центра, и изменение цен за пять лет было очень неоднозначным.

Например, цены на молочные продукты выросли на 40 или 50%, а именно сливочное масло и сметана, но есть продукты, цены на которые изменились незначительно или достигали 20 процентов. Мне самому интересно. Причины этого разнообразны, но одна из них заключается в том, что средняя заработная плата выросла почти на 50 процентов за пять лет. Минимальная заработная - так же.

Вполне понятно, что с ростом покупательной способности растут и цены. Так это и происходит, но когда вы идете в магазин, вы чувствуете, что, покинув его, потратили почти столько же, сколько и раньше, когда платили в литах. В этом суть, поэтому я и говорю, что этим моим цифрам мало кто поверит, узнав, что некоторые цены ненамного изменили. И чтобы было "один к одному", нужно, чтобы все поменялось три раза".