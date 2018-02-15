Как обычно, в этот день будем вывешивать флаги. DELFI напоминает, что за невывешивание флагов грозят штрафы.
Владельцы частных домов обязаны вывешивать флаги 16 февраля, 11 марта (День восстановления независимости) и 6 июля (в День коронации Миндаугаса).
Флаг надо вывешивать в 7 ч. утра и убирать в 22 ч. Согласно протоколу, на фасаде здания флаг обычно размещают в левом держателе (если он двойной) или в центральном (если держатель тройной).
На многоквартирных домах флаги вывешивают администраторы зданий.
Все граждане обязаны уважительно относится к флагам – флаги должны быть чистыми, невыцвевшими, а цвета расположены так: сверху – желтый, в центре – зеленый, внизу – красный.
За нарушение правил вывешивания флагов физическим или юридическим лицам, за исключением государственных учреждений и ведомств, грозят штрафы от 10 до 12 евро, другим лицам – от 10 до 16 евро.
За повторные нарушения грозят штрафы в размере 12-16 евро или 16-30 евро.
Правда, флаги можно вывешивать и в другие дни, но важно делать это с уважением к флагу как символу государства.
За надругательство над флагами грозит уголовная ответственность и наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до 2 лет.
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