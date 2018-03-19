В последнее время нередки случаи ДТП с участием больных водителей.

К примеру, в Клайпеде, в дерево врезался 54-летний водитель маршрутного автобуса. Причиной ДТП были проблемы водителя со здоровьем. В реанимации оказался водитель и еще 4 несовершеннолетних пассажира.

В столице за рулем сознание потерял 62-летний водитель, его жизнь врачам спасти не удалось. К счастью, его автомобиль зацепил два автобуса, но люди в ДТП не пострадали.

Эпилепсия, тяжелая форма сахарного диабета, нарушения сердечного ритма – вот те болезни, из-за которых замедляется реакция водителей, нередко водители даже теряют сознание.

"Если падает уровень сахара, человек может впасть в кому. Или наоборот – количество глюкозы повышается, тоже исход - кома, человек теряет сознание. Такие водители очень опасны для окружающих", – предупредил семейный врач Валерий Морозов.

При наличии хронических заболеваний можно оценивать возможный риск. Но по словам врачей, многое зависит от водителя, от того, пьет ли он лекарства или же не лечится - тогда до беды всего один шаг.

Все чаще поднимают вопрос, не слишком ли редко проверяют здоровье водителей? Сейчас водители до 55 лет проходят медосмотра раз в 10 лет; с 56 до 69 лет – раз в 5 лет; с 70 до 79 лет – раз в два года; позже – каждый год. Водители-профессионалы проходят медосмотр каждых два года.

"Три года назад говорили о том, что такие проверки вообще не нужны, будто водителям-любителям вообще ненужно проходить медосмотр", – сказала представитель Минздрава Эдита Бишоп.

Но такое решение не было принято, а в ближайшее время расширят круг болезней, при которых водителям придется проходить более тщательный медосмотр.

При определенных заболеваниях, которые есть в списке, человека будут посылать на консультацию к кардиологу, если у него проблемы с сердцем, или неврологу – если, к примеру, у него был инсульт.

Как и прежде врач может принимать индивидуальное решение: разрешить водить автомобиль, ограничить возможность или запретить.

Запрещено водить автомобиль лицам, страдающим слабоумием и склерозом. Но бывают случаи, когда и тяжелобольным разрешают управлять автомобилем.

"К примеру, если эпилепсию установили недавно, мы не можем прогнозировать частотность приступов. Но если человек лечится, приступов давно не было, ему могут выдать права", – сказал Морозов.

Обычно о том, что человек по болезни не может управлять автомобилем, сообщают в полицию, полиция – Regitrа, тогда останавливают срок действия документа. Но бывают случаи, когда человек скрывает проблемы со здоровьем ради получения удостоверения.

"Такое было. У человека случился эпилептический припадок, его лишили прав, но пациент пошел через неделю к другому врачу, в надежде проскользнуть. Он не сказал о приступе", – рассказал Морозов.

Врачи критикуют нынешний порядок, поскольку из-за отсутствия общего регистра хронических заболеваний мигрирующих пациентов, врач просто-напросто может и не знать, что пациент болен. Тогда он доверяется принесенным водителем документам, проводит осмотр, водитель заполняет специальную декларацию, в которой должен указать всю правду о здоровье. По словам врача, бывают случаи, когда кардиограмма показывает, что водители нечестно заполняют эту декларацию.

Новый порядок проверки коснется пациентов сердечников и тех, у кого проблемы с сосудами. По словам специалистов, права им будут выдавать или продлевать в исключительных случаях или в случаях, обоснованных компетентными специалистами.

"Все зависит от того, как водитель обманул врачей. Иногда это бывает мошенничество и подделка документов. Реально это подделка документов. За это грозит уголовная ответственность, иногда лишение свободы", – предупредил адвокат Арнас Палюкенас.