Жительница Вильнюса вторую неделю каждый день навещает своего супруга, который находится в Республиканской вильнюсской университетской больнице, сообщают "Новости" LNK. Мужчина находится в коме, поэтому женщина может видеть его только час в день.
Vilniaus autobusai
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С каждым днем надежда на то, что ее супруг придет в себя, меркнет все больше, рассказывает Рута Яковлева.

"Он ушел на работу в полном порядке. А после работы попал в больницу", – рассказала она. Это произошло 26 ноября вечером. Она позвонила мужу, который должен был ехать с работы домой.

"Я хотела ему что-то сказать, он ответил: у меня очень сильно болит голова. И все, он отключился. Суета, люди, – рассказала она, женщина пыталась еще раз позвонить мужу, поняла, что что-то произошло, а потом ответила молодая женщина. – Сказала: он лежит без признаков жизни. Я попросила: отнесите телефон водителю".

Яковлева рассказала LNK, что спросила у водителя, где находится автобус, он ответил, что в Науининкай. "Муж ехал в сторону Фабийонишкес. На конечной водитель не заметил, что человек лежит в коме, не подошел, не оказал никакой помощи", – рассказала женщина.

Женщина подозревает, что ее супруг без сознания ездил на автобусе больше часа.

"Неужели не видно, что человек не подает признаков жизни. У все есть телефоны, неужели не могли вызвать скорую?" – вопрошала Яковлева.

Врачи установили, что у 46-летнего мужчины произошел разрыв аневризмы. Его жена считает, что если бы помощь была оказана вовремя, то сейчас ее муж не был бы в таком тяжелом состоянии.

Друг семьи Марюс считает, что водитель на последней остановке должен был осмотреть автобус.

"Бывает такое, что засыпают и бездомные, и другие люди. И трезвые и пьяные. Но ты подойди, поинтересуйся, жив человек или нет. Как так можно не замечать людей?" – возмущался мужчина.

Представители "Вильнюсского общественного транспорта" сожалеют о том, что это произошло в старом автобусе, где нет видеокамер, однако этот случай есть в отчете водителя.

"Водитель в своем отчете отметил, что вызывали скорую, но поскольку не он вызывал и из-за этого не пришлось останавливать автобус, никакие дополнительные документы не надо было заполнять, – сказала представитель компании Лина Нуобарене. – Он передал пассажира врачам и продолжил путь".

Нуобарене сказала, что автобусом управлял опытный водитель, который много лет работает в парке (40 лет). Водителя не раз награждали за хорошую работу, он умеет оказывать первую помощь. Выясняется, что этими своими способностями он вероятно не смог воспользоваться из-за плохой погоды.

"В тот день было скользко, транспорт ходил с опозданием. По нашим данным, этот автобус опаздывал на 30 минут. По этой причине на конечной остановке водитель не стоял, у него не было перерыва, поэтому он не мог осмотреть салон. Он, чтобы нагнать утраченное время, продолжил путь", – сказала представитель компании.

Компания еще будет выяснять подробности этого происшествия. Семья мужчины может рассчитывать на компенсацию, поскольку пассажиры общественного транспорта застрахованы, но для этого надо доказать, что мужчина пострадал в транспорте.

Обстоятельства происшествия будут выяснять и врачи скорой. До сих пор непонятно, почему инцидент произошел в одном конце города, а скорую вызывали в другой конец.

Обстоятельства происшествия выясняет и полиция.

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