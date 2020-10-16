Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Курить на балконах, террасах в лоджиях не смогут жители тех домов, где хотя бы один человек будет против этого.

До вступления закона в силу правительство или уполномоченное им ведомство должно подготовить порядок осуществления этого закона.

На сайте Литовского союза крестьян и зеленых bedumu.lt сообщается, что человек, который декларировал место жительство в доме, если он против курения на балконах, должен сообщить об этом через систему "ворота электронной власти" или через портал муниципалитета.

Тогда муниципалитет, не указывая данные заявителя, информирует об этом запрете полицию, жителей дома и администратора или жилтоварищество. Администратор или жилтоварищество вывешивают соответствующие знаки, свидетельствующие о действии запрета.

Запрет вступает в силу через 15 дней со дня появления объявления. После окончания этого срока жители смогут обращаться в полицию. Сначала полицейские предупредят курящего на словах, если это не поможет - начнется расследование.

Нарушителю грозит штраф в размере 20-50 евро.

Однако пока это еще неофициальный порядок. Это в интервью Delfi подчеркнул представитель Литовской жилищной палаты Климавичюс.

"Законодатель в очередной раз ни с кем не посоветовавшись, не согласовав, не предусмотрев порядок осуществления закона, источник финансирования, хочет обязать администраторов и жилтоварищества вывешивать запрещающие курение на балконах знаки. Мы ждем, когда правительство предоставит порядок осуществления этого закона. Тогда сможем комментировать подробнее", – заметил он.

Новый закон его инициаторы скопировали у Латвии, где он действует с 20 мая 2016 года.

"Цель закона - защита здоровья общества и право на жизнь в чистом окружении, где нет ни табачного, ни какого-то другого дыма, например, от электронных сигарет", – сказано в ответе Минздрава.

Минздрав указал, что в Латвии нельзя курить и в подъездах, в общих коридорах и у подъездов, так как это общественное пространство, входной дверью пользуются все жильцы.