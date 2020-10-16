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Парламент Литвы принял закон, запрещающий курение на балконах многоквартирных домов. Юрист Литовской жилищной палаты Роландас Климавичюс сказал, что все еще неясно, как его осуществят.
Rūkymas daugiabučio balkone
Rūkymas daugiabučio balkone
© DELFI / Domantas Pipas

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Курить на балконах, террасах в лоджиях не смогут жители тех домов, где хотя бы один человек будет против этого.

До вступления закона в силу правительство или уполномоченное им ведомство должно подготовить порядок осуществления этого закона.

На сайте Литовского союза крестьян и зеленых bedumu.lt сообщается, что человек, который декларировал место жительство в доме, если он против курения на балконах, должен сообщить об этом через систему "ворота электронной власти" или через портал муниципалитета.

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Тогда муниципалитет, не указывая данные заявителя, информирует об этом запрете полицию, жителей дома и администратора или жилтоварищество. Администратор или жилтоварищество вывешивают соответствующие знаки, свидетельствующие о действии запрета.

Запрет вступает в силу через 15 дней со дня появления объявления. После окончания этого срока жители смогут обращаться в полицию. Сначала полицейские предупредят курящего на словах, если это не поможет - начнется расследование.

Нарушителю грозит штраф в размере 20-50 евро.

Однако пока это еще неофициальный порядок. Это в интервью Delfi подчеркнул представитель Литовской жилищной палаты Климавичюс.

"Законодатель в очередной раз ни с кем не посоветовавшись, не согласовав, не предусмотрев порядок осуществления закона, источник финансирования, хочет обязать администраторов и жилтоварищества вывешивать запрещающие курение на балконах знаки. Мы ждем, когда правительство предоставит порядок осуществления этого закона. Тогда сможем комментировать подробнее", – заметил он.

Новый закон его инициаторы скопировали у Латвии, где он действует с 20 мая 2016 года.

"Цель закона - защита здоровья общества и право на жизнь в чистом окружении, где нет ни табачного, ни какого-то другого дыма, например, от электронных сигарет", – сказано в ответе Минздрава.

Минздрав указал, что в Латвии нельзя курить и в подъездах, в общих коридорах и у подъездов, так как это общественное пространство, входной дверью пользуются все жильцы.

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