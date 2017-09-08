В фейсбуке они жалуются на то, что уже 7 лет не праздновали Рождество с семьей или, например, на то, что за границей так и не стали "своими".

Вопросы участников показывают, что актуально для эмигрантов, которые хотели бы вернуться.

Соната (имена всех участников дискуссии изменены - DELFI) искала в фейсбуке людей, которые вернулись из Великобритании в Литву с маленькими детьми. "Мы пока планируем вернуться в Литву, если ничего не изменится, то со свои малышом, ему будет 8 месяцев. Конечно, из Великобритании мы привезем все, что нужно для ребенка, поскольку понимаем, что подгузники и прочее в Литве стоят других денег. Было бы интересно узнать, как дела у тех, кто вернулся. Какой бы Литва не была, но дом есть дом, за деньги в Великобритании счастья не купишь, ты все равно будешь эмигрантом, так к тебе и относится будут", – пишет Соната.

"В Литве мы всего 4 месяца, но уже планируем вернуться в Англию", – это был первый ответ Сонате. Женщина, вернувшаяся в Тракай ужасается высокими ценами, низкими зарплатами. "Люди все мрачные (большинство). Одним словом, это место не для нас. Что нам в Литве нравится, так это природа", – писала женщина.

На советы перебраться из Тракай ближе к Вильнюсу, хотя бы в Григишкес, где ниже коммунальная плата, она ответила: "Не смешите, только не в Григишкес. Там очень много наркоманов. У меня двое детей, страшновато туда переезжать".

На замечание о злых людях, ей ответили, что да, если в магазине поздороваешься с продавцом, на тебя смотрят, "как на дуру".

Между тем Вероника поделилась успешным возвращением в Литву: "Мы вернулись, когда я была беременна, муж быстро нашел работу, мы рады, что вернулись, ни о чем не жалеем. У нас есть свое жилье".

Подобными ощущениями живет и Оксана: "Скоро год, как мы вернулись в Литву, дочери было 7 недель, у нас свое жилье, муж работает, все нормально, еще год и все будет очень хорошо". По ее словам, качество жизни у них практически такое, какое было в Лондоне. Возвращающимся она рекомендует закупиться в Англии во время распродаж подгузниками и одеждой.

"Мы с ребенком, которому было 14 месяцев, вернулись в мае прошлого года. Муж работает, я буду искать работу с осени, когда ребенок пойдет в садик. Были и сложные периоды, но о возвращении в Англию мы не думали. Да, главное настрой. И привезите как можно больше сбережений на первое время", – поделилась советами Нида.

Много писали и о возвращении в Паневежис. "Мы вернулись в Паневежис, ничего хорошего не могу сказать. Пробыли здесь год и купили билеты назад. Тяжело прожить, аренда космическая, цены на еду и на прочее растут каждый день, а зарплаты смешные. Муж получает 500+ евро, работает по 6 дней в неделю 10-12 ч. в день. Хорошо разве что тем, кто живет под крылышком у родителей, но если кто-то хочет иметь свой уголок - цены больно бьют...", – рассказала еще одна женщина.

Ей ответила Сауле: "Мы возвращаемся в Паневежис. Никаких проблем не вижу. Кто хочет, находит работу. Моя подруга недавно нашла в Литве работу, зарплата 900 евро "на руки". Все зависит от нашего отношения и желаний. Конечно, нужно собственное жилье. В моем кругу несколько перебралось в Паневежис, они счастливы".

Повилас посоветовал проработать в Англии 10 лет, столько нужно стажа для получения минимальной пенсии. По словам Ремигиюса, не будет страшно на пенсии в Литве, когда из Великобритании будешь получать дополнительно по 300 евро в месяц.

Вскоре написала семья, которая весной вернулась в Литву с двумя детьми. Женщина пишет, что получает зарплату в 750 евро. По ее словам, в Литве не так как в Великобритании, но здесь она чувствует себя свободно и дети чувствуют себя иначе.

"Здесь все изменилось, только литовцев я не понимаю – первый вопрос, почему мы вернулись. Могу сказать: здесь жизнь другая, не бойтесь возвращаться. Правда, только когда документы оформляешь, надо вести себя нагло, в мэрии, старостве надо спрашивать, что, как и почему, поскольку они ничего не говорят тем, кто вернулся", – сказала живущая под Каунасом женщина.

Официальную информацию о возвращении эмигрантов в Литве предоставляет Центр информации о миграции. Двое его работников и практикантка пытаются ответить на вопросы возвращающихся о возможностях трудоустройства, социальных гарантиях, здравоохранении, образовании и т.п.

По словам Аудры Сипавичене главы Вильнюсского бюро Международного департамента миграции, люди чаще всего обращаются с одним вопросом, но и приходится предоставлять более широкие консультации.

"Информации в государственных ведомствах много, но когда тебя отсылают к какому-то регламенту, закону, руки опускаются. Очень важно, чтобы отвечали на человеческом языке, как рассказываешь своим родственникам, так надо рассказывать и людям", – сказала Сипавичене.