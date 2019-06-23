Что делать, если вы потеряли водительские права: процедура проще, чем кажется

Важно знать, что об утерянных или украденных водительских правах следует как можно скорее сообщить в Regitra: это предотвратит несанкционированное использование ваших документов.

"Мы всегда советуем сначала связываться с нами, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем. Можно просто сообщить о потере через Интернет. После получения данных, мы вносим эту информацию в систему и объявляем документ недействительным. Не нужно никуда идти, потому что мы предоставляем все данные полиции и другим заинтересованным органам", - говорит Саулюс Шуминас, заместитель генерального директора Regitra.

Новые права в Интернете

Сообщив в Regitra об утраченном документе, следующий шаг - заказ нового документа. Новое удостоверение или его дубликат можно заказать через Интернет.

"Если срок действия утерянных водительских прав был достаточно продолжительным, вы можете заказать их дубликат. Он будет содержать все те же данные, что и утерянный документ, кроме номера сертификата. Другими словами, срок действия останется прежним. Если вам нужен новый документ, вы также можете заказать его онлайн", - говорит С. Шуминас.

Заказывая документ посредством Интернета, не стоит ни о чем заботиться: Regitra располагает всей необходимой информацией, т.е. фото и действующей медицинской справкой. Новый документ заказать можно удаленно. Обязательное условие - наличие документа, удостоверяющего личность, который был выдан сроком не больше, чем 5 лет назад, из которого будет взято фото и подпись. Если медицинская справка недействительна, вам нужно будет проверить свое здоровье и получить справку от Regitra в электронном виде.

При заказе водительских прав вы можете выбрать возможность доставки на дом или в другое удобное для вас место. В мае цена снизилась вдвое: с 6,99 до 3,40 евро.

Обратите внимание, что при выдаче нового документа старый, даже если он найден, является недействительным и не может быть использован.