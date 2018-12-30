Второе новшество - люди будут откладывать на пенсию за счет личных средств, но определенный процент будет прибавлять и государство, кроме того, уменьшатся и содровские взносы.

Люди, которые будут откладывать на пенсию дополнительно, в будущем должны получать не только содровскую пенсию, но и дополнительные выплаты за счет накопленных средств, напоминает Соцмин.

После реформы стандартное частное накопление будет выглядеть так: 3% от зарплаты будет переводить сам работник и 1,5% от средней зарплаты будет прибавлять государство.

В 2018 г. государство переводило за каждого участника частного накопления 15,58 евро в месяц, а в 2019 г. эта сумма составит 16,40 евро.

3% от зарплаты в фонды будут переводить те жители, которые сейчас откладывают на пенсию по схеме 2+2+2 – они будут платить эту часть сами.

Если человек не откажется от участия в системе, то 3% от зарплаты он начнет платить с января 2019 года.

Как и до сих пор, взносы в пенсионный фонд будет принимать "Содра", а переводить из будут работодатели.

Однако желающие могут откладывать больше 3% от зарплаты и воспользоваться налоговыми льготами. Для этого надо обратиться в свою страховую компанию.

Дополнительный процент взносов за работника может в качестве поощрения платить и работодатель (в таком случае работодатель также получает налоговые льготы).

Тем, кто только начинает откладывать на пенсию самостоятельно, кто до сих пор только платил содровские взносы, полагается переходный период – начала они будут откладывать по 1,8% зарплаты, а государство сверх этого будет добавлять 0,3% от средней зарплаты.

Взносы и помощь государства будут каждый год расти, пока не составят в 2023 году 3% от зарплаты работника и 1,5% - от средней зарплаты.

Те, кто не желает участвовать в дополнительном накоплении, должны сообщить об этом своей страховой компании (если до сих пор откладывали средства) или "Содре" - если не было соответствующего соглашения.