Что делать, если в Литву вернутся "неудобные" эмигранты?

О том, почему хорошая зарплата не подкупает уехавших граждан и что нужно для того, чтобы они вернулись в Литву, шла речь в ходе встречи в рамках встречи Литовской молодежи мира. В обсуждении этого вопроса приняли участие директор Института Европы Каунасского технического университета Вигаудас Ушацкас, глава команды Traffi Вида Йонушите, глава Информационного миграционного центра Юстинас Уба и советник премьера Лукас Савицкас. Модератором выступил партнер компании по поиску персонала Alliance for Recruitment Андрюс Францас.

© DELFI / Jorigis Jasiūnas

Уба привел цифры, что согласно данным Международной организации по миграции, 77% регионов называют эмиграцию большой или очень большой проблемой. По данным Информационного миграционного центра, основные нужды тех, кто возвращается, это помощь в интеграции иностранному члену семьи, образовательные услуги для детей, помощь при создании бизнеса и поиске работы. Согласно мнению Убы, при принятии решения, стоит ли возвращаться, приходится выбирать между двумя моментами: что у человека есть сейчас за рубежом, и что будет здесь, в Литве.

"У нас получается замкнутый круг. Мы хотим, чтобы люди вернулись, но хотим, чтобы вернулись "удобные" люди - молодые семьи, профессионалы. Нет никакой стратегии, чтобы бы мы делали, если бы вернулось больше людей. Скажем, пенсионеров. Об этом не думают и ничего активно не предпринимается", - говорил он.

Justinas Uba © DELFI / Jorigis Jasiūnas

"Люди возвращаются в Литву, но не в таком количестве, как нам хотелось бы. В своей работе мы чаще всего сталкиваемся не столько с "техническими талантами", сколько со средним звеном, рабочими. Но мы видим одну тенденцию, в первую очередь, задают социальные вопросы, чтобы была гарантия социального равенства, чтобы человек чувствовал себя в стране безопасно в социальном плане. Это вопрос номер один. Вопрос номер два - работа. (...) Дальше - детское образование, вопросы интеграции детей. Это очень важно. Хотя ситуация улучшается, она могла бы быть еще лучше и регионы могли бы в этом плане постараться", - говорил Уба в ходе дискуссии.

При обсуждении вопроса достаточной зарплаты для тех, кто планирует вернуться, советник премьера Савицкас утверждал, что когда человек делает выбор, вернуться ли в Литву, вариант "за" должен состоять из двух моментов.

"Одно дело - эмоции: "Надо вернуться лишь потому, что надо". Этого не достаточно. Есть и прагматичный уровень, связанный с тем, могу ли я здесь сделать карьеру, могу ли жить с семьей, каково качество жизни. Для всех людей - разные аспекты. (...)", - говорил он и добавил, что в Литве появляются возможности для того, чтобы себя проявить и работать.

Lukas Savickas

По его мнению, в вопросе доверия к себе, как государству, много зависит от негативной информации о жизни и ситуации в Литве в публичном пространстве. Савицкас утверждает, что "этот шум" мешает и не говорит о том, как обстоят дела в реальности. Один из таких моментов, по его мнению, это экономика Литвы, которая "растет в два раза быстрее, чем экономика ЕС".

"Мы осмеливаемся не только немного меняться, но проводить реформы", - говорит он. (...) Для того, чтобы другие доверяли нам, прежде всего, мы должны сами доверять себе и этот шум (в СМИ - DELFI) точно не помогает".

Глава команды Traffi Вида Йонушите сама раньше жила и работала за рубежом. Покинув страну в 2010 году, она постоянно интересовалась стартапами и новостями из Литвы, рассматривала возможности для возвращения, пока не решилась, в конце концов, это сделать, зная, что сможет здесь заниматься делом, которое ей по душе.

Vida Jonušytė © DELFI / Jorigis Jasiūnas

"Я все время наблюдала за происходящим в Литве и все время меня грызла мысль, что, возможно, совсем неплохо было бы вернуться. Со временем появилось больше комфорта, образовалось социальное окружение, дела шли хорошо в профессиональном плане. Но все сложнее казалось понять, будут ли мои профессиональные знания необходимы здесь, в Литве, понять, с чего начать", - рассказывала она.

В свою очередь глава Института Европы КТУ Ушацкас по поводу привлечения эмигрантов обратно в Литву сказал, что очень важно понять, что причина отъезда из Литвы - комплексная. Она охватывает налоговую систему, эмоциональное состояние, образование, семейную политику в Литве.

Vygaudas Ušackas © DELFI / Jorigis Jasiūnas

"Проблема в том, что до сих пор у нас нет разумной, продуманной иммиграционной политики. Мы не знаем, какие нам нужны специалисты, как мы их привлекаем, как они помогают нам создавать более высокую добавочную стоимость. Мировой опыт показывает, что государства конкурируют из-за людей нескольких типов. В первую очередь, из-за богатых, тех, у кого есть деньги, чтобы приехать, приобрести недвижимость, инвестировать с бизнес. Во-вторых, из-за студентов и молодых людей, чтобы они могли здесь учиться, платить за учебу и, возможно, здесь остаться. (...) Третий момент, из-за которого идет конкуренция, специалисты - от сантехников до водителей, просто людей, которые нужны на рынке труда", - заключил Ушацкас.