Конечно, в первую очередь, надо убедиться в том, что водитель нетрезв. Глава Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис сказал, что тут нет универсальных правил, но другие участники движения должны оценить физическое состояние и поведение других людей.

Он сказал, что нетрезвого человека можно определить по некоординированным движениям, неадекватному поведению, бессвязной речи. Такие водители также отличаются тем, что не показывают поворот, едут неровно, иногда без причины притормаживают и т.д.

"Очень важно, чтобы люди убедились, что водитель пьян, поскольку иногда водитель странно себя ведет из-за проблем со здоровьем, в таком случае надо вызывать скорую. Но в любом случае звонить надо по номеру 112", – сказал Грашис.

Он подчеркнул, что диспетчеру надо рассказать, каким автомобилем управляет, возможно, нетрезвый водитель, куда едет, ответить на другие вопросы и следовать указаниям диспетчера.

"Могу гарантировать, что оператор не задает ненужные вопросы, поэтому даже если у вас несколько раз спрашивают одно и то же, надо ответить повторно, поскольку важно собрать как можно больше информации, чтобы нейтрализовать опасную деятельность", – сказал полицейский.

Грашис сказал, что ни в коем случае не надо ничего предпринимать самому – пытаться остановить такого водителя, блокировать путь или делать что-то еще. Поскольку так сообщивший об опасности человек подвергает опасности и себя и окружающих.

По словам главы Дорожной полиции, чаще всего водителя просят ехать за подозрительным автомобилем, но оставаться сознательными – если подозреваемый увеличил скорость до недопустимой, не нарушать правила и не преследовать его на высокой скорости, поскольку это не только опасно, но и чревато ДТП.

"Бывает, что даже полицейский автомобиль с мигалками и сиренами попадает в ДТП, когда преследует нарушителя. Поэтому водители должны объективно оценить ситуацию, не рисковать", – подчеркнул Грашис.

Он заметил, что преследование - опасная деятельность, этим должна заниматься полиция. Правда, Грашис заметил, что иногда у нетрезвого можно отобрать ключи от машины, если он еще только намеревается нарушить правила. Но и тут важно оценить, не обернется ли это опасностью для человека, который пытается пресечь преступление.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта.