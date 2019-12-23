Рождество не за горами, однако перед праздниками не стоит забывать о безопасности своего дома. О неприятностях порталу рассказала жительница Вильнюса Моника DELFI, которая, вернувшись домой после праздников, заметила, что стены и потолок ее квартиры залиты водой. Выяснилось, что ее залили соседи.

"Я вернулась домой на второй день Рождества. Квартиру я купила всего несколько месяцев назад, поэтому мокрый потолок и стены меня не порадовали. У соседей лопнула труда или что-то в этом роде, они не перекрыли воду перед отъездом, вот и залили мою ванную. Мне пришлось делать ремонт. И соседям пришлось делать ремонт", – рассказала Моника.

Было такое, когда она сама забыла закрыть балкон.

"Это тоже было перед праздниками. Вернулась домой, а балкон открыт. Если бы был ветер, он выломал бы дверь или в дом попал бы снег", – сказала девушка.

С такими неприятностями в праздники сталкиваются многие жители. Портал DELFI обратился в некоторые страховые компании и интересовался, какие ЧП еще случаются в праздники.

Представитель компании Lietuvos draudimаs Артурас Юодейкис сказал, что в последние несколько лет (в 2017 и 2018 гг.) на Рождество и Новый год в 2–3 раза увеличилось количество затопляемых квартир. "По сравнению с прежним периодом в 5–10 лет количество затопляемых квартир в праздники увеличилось с 45 до 100 случаев. Если оценивать 15-летний период, то количество и суммы ущерба увеличились еще больше", – сказал Юодейкис.

Средняя сумма ущерба составляет 545 евро. Самый большой ущерб был 4500–4800 евро.

Количество пожаров в праздники не растет, но меняется их характер и причины, растут суммы ущерба.

В последние 10 лет сумма ущерба увеличилась в 3–4 раза и составляла 6000 евро. Если сгорает все имущество, то ущерб составляет десятки и сотни тысяч евро. Часто причиной пожара становится зажженная свеча, неисправные елочные украшения.

Представитель страховой компании ERGO Аушра Юсе подчеркнула, что особенное внимание надо уделять уличным электрическим гирляндам, они уже не раз становились причиной большого ущерба.

Она сказала, что воры часто пользуются рассеянностью жителей, которые забывают закрыть окна, балконы, гаражи и даже двери квартир. Она замечает, что не стоит делиться своими планами и в социальных сетях - эта информация также может попасться ворам.

Немало ущерба жителям приносят и праздничные фейерверки.

Перед отъездом обязательно обойдите квартиру, проверьте все окна, закройте двери. Перекройте воду, если уезжаете надолго, можно отключить и свет. Договоритесь с соседями, чтобы они присмотрели за вашим имуществом.