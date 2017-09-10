Своими идеями в течение двух дней делились литовские и зарубежные эксперты, политики, предприниматели. Подобные форумы в скандинавских странах привлекают множество людей.

Как сделать Литву страной с высоким уровнем благосостояния, из которой не будет убегать молодежь с высшим образованием, как привлечь инвестиции в регионы, как снизить социальную разобщенность, какова ответственность государства за счастье общества и как вернуть эмигрантов?

Экономисты подчеркивают, что региональная разобщенность наблюдается не только в Литве, но и во многих странах мира. Однако, есть такие примеры, как скандинавские страны или Швейцария, где нет непривлекательных для жизни регионов и городов.

"Для этого есть немало инструментов, во-первых это налоговая политика. Которая, к примеру, позволяет, как в Швейцарии, устанавливать подоходный налог в отдельных районах и таким образом привлекать жителей и компании, которые создают рабочие места. В Литве одна из возможностей - укрепление самоуправления", - сказал экономист Нериюс Мачюлис.

Эксперты признают, что инвестиции сразу не придут во все города и регионы, что в Литве надо создать несколько региональных центров услуг или экономики, которые будут привлекать зарубежных инвесторов и эмигрантов. Это не только рабочие места, но и детские сады, школы, учреждения здравоохранения. Ежегодно в регионах регистрируют около 15 000 эмигрантов, которые намерены вернуться, поэтому их трудоустройством должен заниматься специальный центр.

"Есть секторы бизнеса, где людей не хватает, не хватает около 20 000-30 000 человек. Но их не хватает в центрах информационных технологий, электронной инженерии, кибербезопасности. Специалисты в сфере ИТ могут заработать в Литве от 2000 до 5000 евро "на руки", а в Лондоне, может, они и заработают больше, но здесь они могут купить дом у озера, отвезти ребенка на велосипеде куда надо и жить среди своего народа. Для таких людей Литва уже создала много рабочих мест", – сказал директор ПУ "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас.

По словам датского профессора Бента Греве, решения властей в деле создания успешного и процветающего государства должны быть ясными и прозрачными, самое главное - доверие общества к государственным учреждениям.

"Очень важный момент – доверие. Поскольку Дания, с одной стороны - богатая страна, но она также является одним из лидеров по уровню доверия. Доверия друг к другу, к государственным ведомствам. Это признаки счастливого государства", – сказал Греве.

"Если в долгосрочной перспективе будущее Литвы - это образование, то мы для создания благосостояния как в большом, так и в небольшом городе должны подготовить детей к участию в новой экономике 21 века", – обратил внимание Катинас.

Организаторы мероприятия отметили, что наилучшие решения и рождаются после подобных дискуссий.

В первом фестивале дискуссий приняли участие около 200 докладчиков из Литвы и за границы, а само мероприятие привлекло около 3000 гостей.