ЧП в центре Вильнюса: произошла утечка фекалий, загрязнена река

"В Нерис, в центре города сливают фекалии. Есть видео, сняты автомобили, которые как раз тогда приехали на территорию, они с виду напоминают машины, на которых вывозят нечистоты. Как раз сейчас в Нерис на нерест идут лососевые. Природе наносят огромный ущерб", – писал в редакцию Томас.
Эта информация была размещена и в группе "Дневник лосося" на фейсбуке.
"И снова экологическая катастрофа в Вильнюсе. Сейчас в Вильнюсе, в воды Нерис спускают фекалии", – сказано в фейсбуке.
Представитель компании Vilniaus vandenys Рената Смальске подтвердила, что в реку стекают отходы, однако как только поступила эта информация, утечку нечистот остановили. В сообщении сказано, что на место происшествия оперативно выехала бригада Vilniaus vandenys. По предварительным данным, источник загрязнения – не очищенные до конца нечистоты.
В насосной одной из находящихся рядом компаний Vilniaus vandenys проводила плановые работы по чистке резервуара. Во время очистки резервуара часть отходов попала в реку.
На месте происшествия быстро пресекли загрязнение реки. Причины аварии выясняются.
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