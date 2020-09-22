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Во вторник около 13 ч. в центре Вильнюса, у ул. Гоштауто, вильнюсцы зафиксировали, как в реку стекают фекалии. Представители компании Vilniaus vandenys сказали, что во время ремонтных работ из насосной в реку вытекли не до конца очищенные нечистоты.
ЧП в центре Вильнюса: произошла утечка фекалий, загрязнена река
© DELFI / Tomas Vinickas

"В Нерис, в центре города сливают фекалии. Есть видео, сняты автомобили, которые как раз тогда приехали на территорию, они с виду напоминают машины, на которых вывозят нечистоты. Как раз сейчас в Нерис на нерест идут лососевые. Природе наносят огромный ущерб", – писал в редакцию Томас.

Эта информация была размещена и в группе "Дневник лосося" на фейсбуке.

"И снова экологическая катастрофа в Вильнюсе. Сейчас в Вильнюсе, в воды Нерис спускают фекалии", – сказано в фейсбуке.

Представитель компании Vilniaus vandenys Рената Смальске подтвердила, что в реку стекают отходы, однако как только поступила эта информация, утечку нечистот остановили. В сообщении сказано, что на место происшествия оперативно выехала бригада Vilniaus vandenys. По предварительным данным, источник загрязнения – не очищенные до конца нечистоты.

В насосной одной из находящихся рядом компаний Vilniaus vandenys проводила плановые работы по чистке резервуара. Во время очистки резервуара часть отходов попала в реку.

На месте происшествия быстро пресекли загрязнение реки. Причины аварии выясняются.

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