По ее словам, это важно, чтобы обеспечить работу Сейма.

Во вторник появились сообщения, что коронавирусом заболел член фракции Движения либералов Йонас Варкалис.

Й. Варкалис в пятницу принимал участие в первом заседании Сейма, а плохо почувствовал себя в субботу.

Староста Эугениюс Гентвилась подтвердил BNS, что Й. Варкалис вечером в понедельник сообщил ему, что его тест на коронавирус дал положительный результат, однако этот ответ он получил пока неофициально.

Двух парламентариев, которые сидели ближе всего к Й. Варкалису, попросили не посещать заседание Сейма во вторник, хотя они не получили официальных указаний о самоизоляции.

Коронавирусом переболели несколько членов окончившего работу состава Сейма.

Заседания Сейма проходят "вживую", дистанционные заседания не предусмотрены законодательством.