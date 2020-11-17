По ее словам, это важно, чтобы обеспечить работу Сейма.
Во вторник появились сообщения, что коронавирусом заболел член фракции Движения либералов Йонас Варкалис.
Й. Варкалис в пятницу принимал участие в первом заседании Сейма, а плохо почувствовал себя в субботу.
Староста Эугениюс Гентвилась подтвердил BNS, что Й. Варкалис вечером в понедельник сообщил ему, что его тест на коронавирус дал положительный результат, однако этот ответ он получил пока неофициально.
Двух парламентариев, которые сидели ближе всего к Й. Варкалису, попросили не посещать заседание Сейма во вторник, хотя они не получили официальных указаний о самоизоляции.
Коронавирусом переболели несколько членов окончившего работу состава Сейма.
Заседания Сейма проходят "вживую", дистанционные заседания не предусмотрены законодательством.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: в местах скопления людей возможны дополнительные ограничения (43)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Профессор о растущей иммиграции: литовцы на таких условиях работать не соглашаются (82)
Экономисты согласны, что для снижения уровня...
Михново. День шестой. Технологии на монастырском уровне. Как прокормить общину, не забыв про молитву (1)
Одна из важных особенностей михновской общины –...
Науседа призвал главу Польши искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поднял...
На подписание договора с независимым поставщиком электроэнергии осталось меньше месяца (5)
Несмотря на то, что до 10 декабря подписать договор с...